'Готовим встречу': Зеленский заявил о наиболее интенсивной работе с Трампом

Президент отметил, что удар России по энергосистеме и гражданским объектам был осуществлен подло и цинично, без намерений закончить войну.

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Зеленский провел Ставку / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Ключевые тезисы Зеленского:

Украина готова к миру и предложила конкретные шаги

Россию нужно принудить к остановке войны и реальной дипломатии

Продолжается интенсивная работа с командой Трампа на разных уровнях

Россия использовала более 260 средств воздушного нападения для ударов по энергетическим объектам и гражданской инфраструктуре. Массированная атака в очередной раз продемонстрировала, что Россия не намерена завершать войну. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы готовим встречу, чтобы ускорить мир и сделать сильными основы безопасности. Сегодня весь день на разных уровнях продолжается наиболее интенсивная работа с командой президента Трампа за все время - много звонков. Тематика понятна - мир как можно быстрее, безопасность как можно надежнее. Украина настроена максимально конструктивно", - заявил он.

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Глава государства провел заседание Ставки. Во время него был проведен детальный анализ российского ракетного удара, произошедшего сегодня, а также эффективности применения украинской противовоздушной обороны.

"Обычно после массированных атак мы делаем такие разборы боевых операций - мы выявляем слабые места, а также опыт, который заслуживает распространения. Сегодня были все необходимые доклады по этому поводу. Особое внимание - эффективности применения нашей противовоздушной обороны", - отметил Зеленский.

По его словам, российские войска использовали более 260 средств воздушного нападения, среди которых были крылатые и баллистические ракеты, а также ударные дроны. Целями вражеской атаки были энергетические объекты и гражданская инфраструктура.

"Сегодня этот удар России по нашей энергосистеме, по нашим гражданским объектам состоялся так обыденно для России, так подло и цинично, как и всегда, как будто вообще нет никаких попыток Украины и мира закончить эту войну. Украина готова к миру как можно быстрее: мы предложили конкретные шаги. И каждый день новые российские удары и сама реальность доказывают, что именно Россию надо принуждать к миру - к остановке войны, к реальной дипломатии, к обеспечению безопасности и к надежному, длительному миру", - подчеркнул президент.

Работа с партнерами

Также Зеленский отметил, что поддержка Украины в Европе значительно возросла, в частности в рамках ЕС и отдельных стран. Норвегия увеличила помощь до 7,7 млрд долларов, большая часть направлена на производство оружия.

"Ожидаем также решения других стран Северной Европы. Франция ускорит свою помощь по безопасности. Нидерланды готовы инвестировать 700 млн евро в производство дронов. Есть новые решения балтийских друзей по поддержке. Есть хорошие договоренности по безопасности с Президентом ЕС Коштой и Президентом Еврокомиссии фон дер Ляйен. Готовимся к встрече на уровне руководителей генеральных штабов во Франции", - анонсировал глава государства.

Президент добавил, что Украина продолжает работать с партнерами над шагами для завершения войны. По словам Зеленского, на следующей неделе будет очень много работы в Украине, в Европе, с Америкой и в Саудовской Аравии.

Массированная атака РФ - новости Украины

Напомним, 7 марта в Украине объявили воздушную тревогу из-за ракетной и дроновую атаку армии РФ. Оккупанты запустили ракеты с бортов Ту-95 МС и МиГ-31К, используя крылатые ракеты Х-101, 3М14 Калибр, баллистические ракеты 9М723, авиационные ракеты Х-59 и БпЛА типа "Шахед-Герань" и "Гербера".

Россия осуществила комбинированный удар по объектам газовой инфраструктуры Украины. Это привело к повреждению производственных мощностей НАК "Нафтогаз", обеспечивающих добычу газа. К счастью, обошлось без жертв.

Как сообщал Главред, украинская ПВО зафиксировала и сопровождала 261 воздушную цель, среди которых 67 ракет различных типов и 194 ударных БПЛА и дронов-имитаторов. В результате уничтожено 34 ракеты и 100 беспилотников врага. К отражению атаки привлекались истребители F-16 и Mirage-2000, которые только месяц назад прибыли в Украину.

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Что такое план победы Зеленского? План победы Зеленского - мирный план, который президент Украины Владимир Зеленский представил во время визита в США президенту Джо Байдену и двум кандидатам на президентское кресло в Белом доме - демократке Камале Харрис и республиканцу Дональду Трампу.



По данным The Times, план, прежде всего, предусматривает предоставление Украине долгосрочных гарантий поддержки со стороны Запада. При этом гарантии должны быть такими, чтобы от них не могла отказаться новая администрация США в случае потенциальной победы на выборах Дональда Трампа.

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