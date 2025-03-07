В Украине - масштабная тревога, РФ обстреливает страну ракетами: все подробности

Кратко:
- В Украине - масштабная воздушная тревога
- РФ подняла в небо 10 бортов Ту-95 МС и МиГ-31К
- Оккупанты осуществили пуски ракет
Рано утром 7 марта в Украине была объявлена воздушная тревога. Армия РФ запустила ракеты и ударные дроны.
В 00:53 стало известно о взлете группы бортов бомбардировщиков Ту-95 МС с аэродрома Оленья (Мурманская область, Российская Федерация). Сообщалось о десяти бортах Ту-95 МС.
По данным Воздушных сил ВСУ, российские войска осуществили пуски крылатых ракет Калибр из акватории Черного моря. Также сообщалось об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.
В 05:39 мониторинговые каналы сообщили о взлете МиГ-31К ВВС РФ, который является носителем сверхзвуковой ракеты Х-47м2 Кинжал, которая представляет угрозу для всех регионов страны. В 06:11 стало известно об отбое угрозы по МиГ.
Тем временем Польша, на фоне ракетного обстрела Украины со стороны Российской Федерации, подняла в небо истребители и привела противовоздушную оборону в готовность.
Как сообщает Оперативное командование Вооруженных сил Польши, из-за "интенсивной деятельности" авиации России, началась операция польской и союзной авиации в воздушном пространстве Польши:
- в воздух подняты истребители;
- наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние наивысшей готовности.
В 06:33 мониторинговые каналы сообщили об отмене угрозы по ракетам, продолжается доразведка. В то же время остается угроза Шахедов.
Как пишет monitor, во время ракетной атаки 7 марта оккупанты применили:
- крылатые ракеты Х-101, запущенные бортами Ту-95МС с Каспийского моря;
- крылатые ракеты 3М14 комплекса Калибр, запущенные флотом с рейда Анапы;
- баллистические ракеты 9М723 комплекса Искандер-М;
- авиационные крылатые управляемые ракеты Х-59;
- БпЛА типов "Шахед-Герань", "Гербера".
Атака была направлена на энергетический комплекс.
Под ударом находились отдельные районы Тернопольской, Ивано-Франковской, Одесской и Полтавской областей.
Ракетная атака продолжалась в два этапа: 3 часа 54 минуты - с 00:39 по 04:33. Второй этап: 1 час 3 минуты - с 05:30 по 06:33.
РФ атаковала энергетическую и газовую инфраструктуру Украины
Тем временем министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что атака была направлена на уничтожение энергетических мощностей в разных регионах страны.
"Опять под массированным ракетно-дронным обстрелом энергетическая и газовая инфраструктура в разных регионах Украины", - сообщил он.
В результате обстрелов получили повреждения объекты электро- и газоснабжения.
По словам Галущенко, там, где возможно, спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий. Принимаются все необходимые меры для стабилизации энерго- и газоснабжения.
Воздушные атаки на Украину последние новости
Как писал Главред, вечером 5 марта российские оккупанты атаковали Кривой Рог. Российская ракета попала в пятиэтажный отель. Спасателям удалось спасти 14 человек.
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак утром 6 марта сообщил, что погибли четыре человека, еще 31 - получил ранения.
По словам президента Зеленского, буквально перед ударом в гостиницу заселились волонтеры одной из гуманитарных организаций – граждане Украины, США, Британии. Они выжили, потому что успели спуститься из номеров.
Кроме того, в ночь на 6 марта в Харькове прогремели взрывы. Город атаковал ударный дрон-камикадзе типа Шахед. Под удар попал жилой район города.
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