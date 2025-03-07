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В Украине - масштабная тревога, РФ обстреливает страну ракетами: все подробности

Анна Ярославская
7 марта 2025, 06:41обновлено 7 марта, 08:17
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Оккупанты подняли в небо десять бортов Ту-95 МС и самолет МиГ-31К - носитель ракет Кинжал.
Ракетный удар, Ту-95 МС
Под утро 7 марта Россия запустила ракеты по Украине / Коллаж: Главред, фото: Википедия, ua.depositphotos.com, t.me/alarmukraine

Кратко:

  • В Украине - масштабная воздушная тревога
  • РФ подняла в небо 10 бортов Ту-95 МС и МиГ-31К
  • Оккупанты осуществили пуски ракет

Рано утром 7 марта в Украине была объявлена воздушная тревога. Армия РФ запустила ракеты и ударные дроны.

В 00:53 стало известно о взлете группы бортов бомбардировщиков Ту-95 МС с аэродрома Оленья (Мурманская область, Российская Федерация). Сообщалось о десяти бортах Ту-95 МС.

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По данным Воздушных сил ВСУ, российские войска осуществили пуски крылатых ракет Калибр из акватории Черного моря. Также сообщалось об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.

В 05:39 мониторинговые каналы сообщили о взлете МиГ-31К ВВС РФ, который является носителем сверхзвуковой ракеты Х-47м2 Кинжал, которая представляет угрозу для всех регионов страны. В 06:11 стало известно об отбое угрозы по МиГ.

Тем временем Польша, на фоне ракетного обстрела Украины со стороны Российской Федерации, подняла в небо истребители и привела противовоздушную оборону в готовность.

Как сообщает Оперативное командование Вооруженных сил Польши, из-за "интенсивной деятельности" авиации России, началась операция польской и союзной авиации в воздушном пространстве Польши:

  • в воздух подняты истребители;
  • наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние наивысшей готовности.

В 06:33 мониторинговые каналы сообщили об отмене угрозы по ракетам, продолжается доразведка. В то же время остается угроза Шахедов.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Как пишет monitor, во время ракетной атаки 7 марта оккупанты применили:

  • крылатые ракеты Х-101, запущенные бортами Ту-95МС с Каспийского моря;
  • крылатые ракеты 3М14 комплекса Калибр, запущенные флотом с рейда Анапы;
  • баллистические ракеты 9М723 комплекса Искандер-М;
  • авиационные крылатые управляемые ракеты Х-59;
  • БпЛА типов "Шахед-Герань", "Гербера".

Атака была направлена на энергетический комплекс.

Под ударом находились отдельные районы Тернопольской, Ивано-Франковской, Одесской и Полтавской областей.

Ракетная атака продолжалась в два этапа: 3 часа 54 минуты - с 00:39 по 04:33. Второй этап: 1 час 3 минуты - с 05:30 по 06:33.

РФ атаковала энергетическую и газовую инфраструктуру Украины

Тем временем министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что атака была направлена на уничтожение энергетических мощностей в разных регионах страны.

"Опять под массированным ракетно-дронным обстрелом энергетическая и газовая инфраструктура в разных регионах Украины", - сообщил он.

В результате обстрелов получили повреждения объекты электро- и газоснабжения.

По словам Галущенко, там, где возможно, спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий. Принимаются все необходимые меры для стабилизации энерго- и газоснабжения.

Воздушные атаки на Украину последние новости

Как писал Главред, вечером 5 марта российские оккупанты атаковали Кривой Рог. Российская ракета попала в пятиэтажный отель. Спасателям удалось спасти 14 человек.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак утром 6 марта сообщил, что погибли четыре человека, еще 31 - получил ранения.

По словам президента Зеленского, буквально перед ударом в гостиницу заселились волонтеры одной из гуманитарных организаций – граждане Украины, США, Британии. Они выжили, потому что успели спуститься из номеров.

Кроме того, в ночь на 6 марта в Харькове прогремели взрывы. Город атаковал ударный дрон-камикадзе типа Шахед. Под удар попал жилой район города.

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