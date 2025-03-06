Ракетный удар РФ по Кривому Рогу: количество жертв возросло до четырех

В Кривом Роге возросло число жертв и пострадавших после вражеского ракетного удара. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак утром 6 марта сообщил, что погибли четыре человека, еще 31 - получил ранения.
Сначала Лысак написал в Telegram, что три человека погибли в Кривом Роге из-за ночной ракетной атаки.
"Три человека погибли в Кривом Роге из-за ночной ракетной атаки — мужчины и женщина. Искренние соболезнования родным. Пострадавших – 31. Из них один ребенок. Большинство раненых госпитализированы. 14 – в тяжелом состоянии", - сообщил Лысак.
Кроме гостиницы, изуродованы 14 многоквартирных домов, почта, почти два десятка авто, заведение культуры, 12 магазинов.
Позже Лысак сообщил, что в больнице скончался мужчина, раненный из-за ракетной атаки на Кривой Рог. Ему было 43 года. Таким образом, число жертв возросло до четырех человек.
Обновлено. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку по отелю в Кривом Роге.
"Баллистика по обычной гостинице. Буквально перед ударом в гостиницу заселились волонтеры одной из гуманитарных организаций – граждане Украины, США, Британии. Они выжили, потому что успели спуститься из номеров. Но, к сожалению, четыре человека были убиты этим ударом. Мои соболезнования родным и близким", - написал глава государства.
В общей сложности более 30 человек были ранены, всем оказана необходимая помощь. Удар повредил многие гражданские объекты вокруг гостиницы. Спасатели до сих пор работают на месте.
Атака на Кривой Рог - что известно
Как писал Главред, вечером 5 марта российские оккупанты атаковали Кривой Рог. Российская ракета попала в пятиэтажный отель, разрушена лестничная клетка. Спасателям удалось спасти 14 человек.
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщал, что в результате атаки погиб 53-летний мужчина.
Позже председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул уточнил, что количество раненых увеличилось до 29, из них 20 тяжелых.
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