РФ ударила ракетой по отелю в Кривом Роге: есть жертвы и тяжелораненые

На месте российского удара возник пожар, под завалами могут быть люди.

https://glavred.info/ukraine/rf-atakovala-grazhdanskiy-obekt-v-krivom-roge-est-zhertva-i-tyazheloranenye-10644953.html Ссылка скопирована

Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу / Колаж: Главред, фото: Днепропетровская ОВА, ГСЧС Украины

Что известно:

Россияне нанесли ракетный удар по отелю в Кривом Роге

Погибли два человека, еще 11 ранены

Под завалами могут находиться люди

Вечером 5 марта российские оккупанты атаковали Кривой Рог. Враг нанес удар по объекту гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

"Кривой Рог. Ракетная атака", - написал Вилкул.

видео дня

Впоследствии он добавил, что в городе прямое попадание в объект гражданской инфраструктуры. На месте удара возник пожар.

"Первые раненые уже в больнице в операционной, тяжелые. Под завалами могут быть люди. Возможны повторные выходы. Берегите себя", - добавил он.

По словам руководителя Днепропетровской ОВА, по состоянию на 22:43 известно о двух пострадавших в Кривом Роге. Врачи оказывают им необходимую помощь.

"Это 43-летний мужчина и 49-летняя женщина. Оба в тяжелом состоянии", - уточнил он.

Около 22:48 Сергей Лысак рассказал, что в Кривом Роге погиб 53-летний мужчина. Количество пострадавших возросло до трех.

"Все госпитализированы. Двое - "тяжелые". Одна женщина в состоянии средней тяжести", - добавил он.

По данным ГСЧС Украины, российская ракета попала в пятиэтажный отель, разрушена лестничная клетка. Спасателям удалось спасти 14 человек.

"Кривой Рог. Россияне ударили баллистикой по гостинице, известно о жертвах", - написал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

В 23:20 в ГСЧС сообщили, что количество жертв в результате российской атаки увеличилось до двух, ранены семь человек. На месте удара продолжается спасательная операция, людей эвакуируют с 3 и 4 этажей.

Обновлено 23:44: Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что из-за ракетного удара по Кривому Рогу – 11 пострадавших. Все находятся в больнице.

"Шесть человек – в тяжелом состоянии. Рядом с ними врачи. Делают все возможное", - отметил он.

Атаки РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 2 марта враг атаковал Украину 79 дронами Shahed и беспилотниками-имитаторами. Украинские защитники сбили 63 дрона в 13 областях, еще 16 беспилотников локально потеряны.

Также вечером 3 марта оккупанты атаковали Одессу дронами-камикадзе. Повреждена энергетическая инфраструктура, частные дома и бизнес-центр, четыре человека получили ранения. Часть города осталась без электричества

В ночь на 4 марта российские дроны атаковали Сумы. Враг попал в поликлинику и вызвал перебои с электроснабжением. Некоторые районы города остались без света, сообщил и.о. городского головы Артем Кобзарь.

Кроме этого, вечером 4 марта российские оккупанты снова ударили по критической инфраструктуре Одессы, часть города осталась без света, воды и тепла. В результате атаки дронами в пригороде погиб 77-летний мужчина. Также враг ударил баллистической ракетой по Белгород-Днестровскому району - разрушен санаторий.

Читайте также:

Кто такой Александр Вилкул? Александр Вилкул - украинский политик, руководитель партии "Блок Вилкула". Руководитель военной администрации Кривого Рога с 26 февраля 2022 года. Председатель Совета обороны Кривого Рога, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред