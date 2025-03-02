Взрывы гремели в 13 областях Украины: РФ атаковала десятками ударных БПЛА

Главное:
- РФ атаковала Украину десятками ударных БПЛА
- Враг запустил 79 ударных БпЛА типа Shahed
Враг атаковал в ночь на 2 марта 79 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.
Районы пусков вражеских дронов: Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, сообщили Воздушные Силы ВСУ.
"По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 63-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях", - отмечается в своедке украинских военных.
Кроме того, еще 16 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий).
Как сообщал Главред, в Киеве работали силы и средства ПВО из-за вражеской воздушной атаки с применением беспилотников.
Ранее российская оккупационная армия атаковала Украину ударными дронами. В Сумах повреждена многоэтажка, есть пострадавший.
Напомним, ранее сообщалось о том, что вражеские крылатые ракеты долго кружили по стране, меняя курс, и были локационно потеряны в Житомирской области.
Другие новости:
- Дроны СБУ обесточили и остановили важный объект на Кубани - детали
- Российские дроны атаковали ночью Киев, дома и машины горели в трех районах
- РФ атаковала Киев и Одессу дронами, на Харьков враг сбросил КАБ: что известно
Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред