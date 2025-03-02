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Взрывы гремели в 13 областях Украины: РФ атаковала десятками ударных БПЛА

Алексей Тесля
2 марта 2025, 09:53
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Подтверждено сбитие 63-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов.
Атака дронов, сили ПВО
РФ ударила по Украине дронами / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ВК "Юг"

Главное:

  • РФ атаковала Украину десятками ударных БПЛА
  • Враг запустил 79 ударных БпЛА типа Shahed

Враг атаковал в ночь на 2 марта 79 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Районы пусков вражеских дронов: Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, сообщили Воздушные Силы ВСУ.

видео дня

"По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 63-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях", - отмечается в своедке украинских военных.

инфографика шахед, шахед, шахеды
/ Главред

Кроме того, еще 16 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий).

Screenshot
/ ВС ВСУ

Как сообщал Главред, в Киеве работали силы и средства ПВО из-за вражеской воздушной атаки с применением беспилотников.

Ранее российская оккупационная армия атаковала Украину ударными дронами. В Сумах повреждена многоэтажка, есть пострадавший.

Напомним, ранее сообщалось о том, что вражеские крылатые ракеты долго кружили по стране, меняя курс, и были локационно потеряны в Житомирской области.

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Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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