Пламя поднялось до неба: Киев находится под атакой дронов, горит дом

Вражеский беспилотник ударил по жилому сектору.

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ПВО сбивает дроны, есть попадание в дом/ Коллаж: Главред, фото: скрины с видео тг-каналов Инсайдер ЮА, Киев инфо

Коротко:

Киев атакуют вражескими дронами

Жителей столицы призвали перейти в укрытие

В Киеве сегодня вечером, 25 февраля, началась работа сил и средств ПВО из-за вражеской воздушной атаки с применением беспилотников. К сожалению, очевидцы сообщают о попадании БпЛА в жилой дом в Киеве на Крюковщине. Прямо сейчас здание в огне, службы работают.

Обновлено в 00:08 - По данным ОВА, в результате вражеской атаки в Бучанском районе произошел пожар двухэтажного частного дома.

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"Все оперативные службы уже работают на месте происшествия для ликвидации последствий. В этом же районе в результате атаки пострадала девушка 19 лет. С диагнозом убойная рана головы госпитализирована в местную больницу. Более подробная информация позже. Атака вражеских БПЛА продолжается. Прошу оставаться в укрытиях пока опасность не минует", - написал Николай Калашник.

В то же время городской голова Киева Виталий Кличко пишет в соцсетях, что работа ПВО продолжается в нескольких районах столицы.

"В столице, на левом берегу, работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях! Вражеские БПЛА с севера и с юга еще заходят на город", - говорится в заявлении городского головы в публикации в Telegram в 22:54.

В столице пылает жилой дом после атаки вражеских дронов / фото: тг-канал Главред

Жителей столицы призывают не пренебрегать опасностью и оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги. В КГВА также подчеркнули важность соблюдения мер безопасности.

"По вражеским целям в воздушном пространстве столицы продолжают работать расчеты ПВО. Ударные дроны фиксируются в разных частях города", - передали в Киевской городской военной администрации.

Ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения противником ударных дронов и возможной активной работе ПВО.

"Киев - угроза применения ударных БпЛА! Находитесь в укрытиях во время воздушной тревоги! Возможна работа ПВО", - писали Воздушные Силы.

Атаки на Украину - последние новости

Как сообщал Главред, 25 февраля на Украину летело более 200 дронов и ракет. К счастью, украинские защитники смогли сбить 6 крылатых ракет и 133 ударных беспилотников.

В ночь на 24 февраля в Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы атак вражеских ударных дронов. В городе активно действовали силы противовоздушной обороны (ПВО).

Накануне, в ночь на 23 февраля, российские войска запустили по Украине большое количество ударных беспилотников Shahed, а также ракеты. Целью россиян было перегрузить украинскую систему ПВО.

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