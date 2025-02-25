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Россия может "объявить победу" в войне - чем это обернется для Украины

Юрий Берендий
25 февраля 2025, 22:42
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Российский диктатор Путин будет может пытаться "продать" своему населению мирное соглашение с Украиной как "победу" в войне, считает аналитик.
Россия может 'объявить победу' в войне - чем это обернется для Украины
Путин может пойти на остановку войны с собственными дополнительными условиям / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, kremlin.ru

О чем сказал Горбач:

  • Россия может подать своим гражданам текущую ситуацию в войне как победу
  • Прекращение боевых действий без военно-политического поражения РФ не принесет долговременного мира для Украины

Российская пропаганда может быстро представить достижения войск РФ на фронте как значительные, объясняя гражданам, что Россия уже захватила большую часть украинской территории, богатой природными ресурсами - уголь, литий, руды, газовые месторождения и тому подобное. Это может быть подано как доказательство якобы победы РФ в войне. Об этом во время чата на Главреде рассказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач, отвечая на вопрос, может ли Путин остановить войну, учитывая высокий уровень милитаристских настроений в российском обществе и его ожидания "убедительной победы".

По его словам, Путин не прекратит войну, если не сможет представить ее завершение как победу перед собственным населением. Он будет пытаться подать текущее положение вещей как достижение.

"Поэтому Путин может пойти на остановку войны, но со своими собственными дополнительными условиями. Дополнительные условия будут выдвинуты как Украине по ограничению ее суверенитета, так и странам Запада по ограничению их влияния, в частности на Украину. И это будут те условия, на которые не сможем пойти ни мы, ни Запад. Они могут быть длительными. Даже может быть определенное перемирие", - отметил Горбач.

Однако, аналитик отмечает, что устойчивый мир и окончательное решение конфликта невозможны без военно-политического поражения России. Без этого любое прекращение боевых действий будет лишь временным перемирием перед новым этапом агрессии - как против Украины, так и против Европы и мира в целом.

Смотрите видео чата с Владимиром Горбачем, в котором он рассказал, чего ждать от переговоров Трампа, Путина и Зеленского:

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина должна быть готова к возможному обострению ситуации на фронте, особенно если война затянется после 2025 года. Об этом заявил руководитель Благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

Тем временем американский президент Дональд Трамп заставил Европу активнее реагировать на вызовы безопасности, предоставив ей шанс проявить себя. Военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан считает, что для европейских стран Россия как агрессор не является главной проблемой, однако им необходимо консолидировать усилия и усиливать собственную обороноспособность.

Председатель оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко высказал мнение, что война в Украине не завершится в 2025 году, однако возможно временное перемирие. В то же время он подчеркивает, что оно не будет длительным.

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Кто такой Владимир Горбач

Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины.

Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

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