Ситуация на фронте может ухудшиться: Чмут назвал условие

Основные тезисы Чмута:
- Украина должна быть готова к ухудшению ситуации на фронте
- Ситуация на фронте может ухудшиться, если война не закончится в 2025 году
Украина должна быть готова к ухудшению ситуации на фронте. Ситуация может ухудшиться, если война не завершится в 2025 году.
Об этом сказал руководитель Благотворительного Фонда "Вернись живым" Тарас Чмут, сообщают Новини.LIVE.
"Я бы с радостью разделил мнение Буданова и надеюсь оно правдиво, но в своей работе мы исходим из гипотезы, что все будет или так, как сейчас, или хуже. И ориентируемся на эти два сценария", - отметил Чмут.
По его словам, если в какой-то момент будет перемирие, мир или победа, то это замечательный сценарий, однако отметил, что его фонд должен ориентироваться на худшие сценарии. Среди возможных худших сценариев, к которым также нужно быть готовыми, Чмут назвал продолжение активных боевых действий, наступление россиян, а также уменьшение поддержки от США и партнеров.
"Надо готовиться к худшему - тогда вы к нему готовы. А если оно не наступает, то все прекрасно. Мы (фонд "Вернись живым" - Ред.) сделали все возможное. Мы с подобным сценарием заходили в полномасштабное вторжение и мы, как организация, отработали его для себя максимально эффективно", - подытожил Чмут.
Война в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, Украина все еще может победить в войне - топ-генерал страны НАТО назвал условия. Ключевую роль в продвижении россиян занимает недостаточное военное снабжение Украины со стороны стран коллективного Запада, считает генерал-майор Вахур Карус.
Также ранее сообщалось, что в ВР дали неутешительный прогноз относительно завершения войны в Украине. Роман Костенко убежден, что война не завершится в 2025 году.
Напомним, Британия срочно созывает европейских лидеров по вопросу обороны Украины. Европейские лидеры прилагают интенсивные дипломатические усилия, чтобы убедить президента Дональда Трампа.
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Кто такой Тарас Чмут
Тарас Чмут - военный аналитик, сержант резерва морской пехоты ВМСУ, волонтер, участник российско-украинской войны. Основатель "Украинского милитарного центра". Председатель фонда "Вернись живым" (с 2020 года).
Прослужил в морской пехоте 2,5 года, был командиром взвода разведки 137 батальона. Участвовал в боях под Широкино и Павлополем. Уволился из рядов ВСУ в 2017 году в звании сержанта, пишет Википедия.
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