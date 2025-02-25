Украина все еще может победить в войне: топ-генерал страны НАТО назвал условия

О чем сказал Вахур Карус:
- Этот период войны в Украине можно охарактеризовать двумя терминами: военная экономика и инновации
- Российские войска продолжают продвигаться на фронте
- Украина все еще может победить Россию
Несмотря на три года полномасштабной войны, Украина все еще имеет шанс на победу. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Сил обороны Эстонии, генерал-майор Вахур Карус, передает ERR.
По его мнению, этот период можно охарактеризовать двумя ключевыми понятиями: военная экономика и инновации. Он отметил, что Россия смогла наладить свое военное производство, однако Украина также активно развивает собственные технологии, в частности в сфере беспилотников дальнего радиуса действия и ракетного вооружения.
Отвечая на вопрос в эфире передачи Ukraina stuudio на канале ETV, Карус отметил, что исход войны зависит не только от ресурсов, но и от поддержки союзников как для Украины, так и для России.
"Россия, очевидно, получает помощь от Китая, Ирана и Северной Кореи: некоторые системы вооружений, боеприпасы поступают оттуда. В случае с Украиной важен вклад западных союзников, кроме того, что они производят сами", - пояснил Карус.
По его мнению, успех Украины в создании и производстве беспилотников не является случайным, ведь страна сохранила знания в сфере военной промышленности еще с советских времен.
Он отмечает, что в Украине в свое время работали ключевые специалисты и предприятия советского оборонного комплекса. Страна всегда имела производственные мощности и систему подготовки кадров. Главный вопрос заключался в том, насколько эффективно Украина сможет переориентировать часть своих ресурсов с ведения боевых действий на технологические инновации, чтобы быстро развернуть производство военной техники - даже в небольших масштабах, например, в гаражных мастерских. Это касается и разработки решений, помогающих нейтрализовать вражеские средства или обеспечить хотя бы минимальное тактическое преимущество.
В то же время российские войска, хоть и медленно, но продолжают продвигаться. По мнению Каруса, ключевую роль в этом играет нехватка ресурсов, которые Запад не предоставил Украине вовремя.
"Мы склонны думать, что россияне наивны. Я думаю, что три года показали, что они очень хорошо придерживаются своей доктрины", - указывает он.
Генерал-майор Вахур Карус отметил, что действия российских войск на всей линии фронта, особенно в районах, где они стремятся достичь успеха, являются сугубо доктринальными. Война лишила их части ресурсов, необходимых для ведения многосферного боевого противостояния.
В то же время Карус выразил обеспокоенность тем, что Россия возвращается к атакам и тактике, которые требуют больших человеческих потерь. Поскольку российская сторона, похоже, способна продолжать вербовку, это дает ей возможность применять такой подход.
"Однако я должен сказать, что у Украины все еще есть возможность выйти победительницей из этого конфликта. Россию можно победить. Вопрос только в том, хватит ли у нас последовательности и смелости посмотреть: а что будет, если Россия развалится?", - резюмировал начальник Генерального штаба Сил обороны Эстонии.
Война в Украине - что известно о ситуации на фронте
Напомним, как ранее сообщал Главред, по данным партизанского движения "Атеш", военнослужащие 810-й бригады морской пехоты РФ массово отказываются от отправки в Курскую область, где российские оккупационные силы несут значительные потери.
Тем временем армия страны-агрессора активизировала действия на Новопавловском направлении, атакуя в сторону Константинополя и Бурлацкого, сообщает ОСУВ "Хортица". По информации военных, оккупанты использовали мототехнику для доставки штурмовых групп, но благодаря слаженной работе украинской артиллерии и операторов дронов было уничтожено и повреждено девять мотоциклов.
В Часовом Яру продолжаются городские бои, где противник атакует как фронтально, так и небольшими пехотными группами, отметил представитель пресс-службы 24-й ОМБр им. Короля Даниила Андрей Полухин. По его словам, российские войска пытаются использовать многоэтажные здания для укрытия.
Другие новости:
- Аномально подорожал очень популярный продукт в Украине: какая цена в магазинах
- ВСУ не могут уничтожить заводы РФ по производству Шахедов: Буданов назвал 3 нюанса
- ЕС имеет "секретное оружие", которое поможет Украине на переговорах с РФ - Politico
Что известно о ERR?
Эстонская общественная телерадиовещательная компания (Eesti Rahvusringhääling, ERR) - общественная организация, созданная 1 июля 2007 объединением Эстонского радио (Eesti Raadio) и Эстонского телевидения (Eesti Televisioon) на правах, предусмотренных Эстонским национальным актом о телерадиовещании. Компанию возглавляет Маргус Алликмаа, бывший председатель Эстонского радио.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред