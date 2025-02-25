Украина все еще может победить в войне: топ-генерал страны НАТО назвал условия

Ключевую роль в продвижении россиян занимает недостаточное военное снабжение Украины со стороны стран коллективного Запада, считает генерал-майор Вахур Карус.

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Глава Генштаба страны НАТО назвал условие победы Украины в войне с РФ / Коллаж: Главред, фото: 127 отдельная бригада Сил территориальной обороны, 22 отдельная механизированная бригада

О чем сказал Вахур Карус:

Этот период войны в Украине можно охарактеризовать двумя терминами: военная экономика и инновации

Российские войска продолжают продвигаться на фронте

Украина все еще может победить Россию

Несмотря на три года полномасштабной войны, Украина все еще имеет шанс на победу. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Сил обороны Эстонии, генерал-майор Вахур Карус, передает ERR.

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По его мнению, этот период можно охарактеризовать двумя ключевыми понятиями: военная экономика и инновации. Он отметил, что Россия смогла наладить свое военное производство, однако Украина также активно развивает собственные технологии, в частности в сфере беспилотников дальнего радиуса действия и ракетного вооружения.

Отвечая на вопрос в эфире передачи Ukraina stuudio на канале ETV, Карус отметил, что исход войны зависит не только от ресурсов, но и от поддержки союзников как для Украины, так и для России.

"Россия, очевидно, получает помощь от Китая, Ирана и Северной Кореи: некоторые системы вооружений, боеприпасы поступают оттуда. В случае с Украиной важен вклад западных союзников, кроме того, что они производят сами", - пояснил Карус.

По его мнению, успех Украины в создании и производстве беспилотников не является случайным, ведь страна сохранила знания в сфере военной промышленности еще с советских времен.

Он отмечает, что в Украине в свое время работали ключевые специалисты и предприятия советского оборонного комплекса. Страна всегда имела производственные мощности и систему подготовки кадров. Главный вопрос заключался в том, насколько эффективно Украина сможет переориентировать часть своих ресурсов с ведения боевых действий на технологические инновации, чтобы быстро развернуть производство военной техники - даже в небольших масштабах, например, в гаражных мастерских. Это касается и разработки решений, помогающих нейтрализовать вражеские средства или обеспечить хотя бы минимальное тактическое преимущество.

В то же время российские войска, хоть и медленно, но продолжают продвигаться. По мнению Каруса, ключевую роль в этом играет нехватка ресурсов, которые Запад не предоставил Украине вовремя.

"Мы склонны думать, что россияне наивны. Я думаю, что три года показали, что они очень хорошо придерживаются своей доктрины", - указывает он.

Генерал-майор Вахур Карус отметил, что действия российских войск на всей линии фронта, особенно в районах, где они стремятся достичь успеха, являются сугубо доктринальными. Война лишила их части ресурсов, необходимых для ведения многосферного боевого противостояния.

В то же время Карус выразил обеспокоенность тем, что Россия возвращается к атакам и тактике, которые требуют больших человеческих потерь. Поскольку российская сторона, похоже, способна продолжать вербовку, это дает ей возможность применять такой подход.

"Однако я должен сказать, что у Украины все еще есть возможность выйти победительницей из этого конфликта. Россию можно победить. Вопрос только в том, хватит ли у нас последовательности и смелости посмотреть: а что будет, если Россия развалится?", - резюмировал начальник Генерального штаба Сил обороны Эстонии.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, по данным партизанского движения "Атеш", военнослужащие 810-й бригады морской пехоты РФ массово отказываются от отправки в Курскую область, где российские оккупационные силы несут значительные потери.

Тем временем армия страны-агрессора активизировала действия на Новопавловском направлении, атакуя в сторону Константинополя и Бурлацкого, сообщает ОСУВ "Хортица". По информации военных, оккупанты использовали мототехнику для доставки штурмовых групп, но благодаря слаженной работе украинской артиллерии и операторов дронов было уничтожено и повреждено девять мотоциклов.

В Часовом Яру продолжаются городские бои, где противник атакует как фронтально, так и небольшими пехотными группами, отметил представитель пресс-службы 24-й ОМБр им. Короля Даниила Андрей Полухин. По его словам, российские войска пытаются использовать многоэтажные здания для укрытия.

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