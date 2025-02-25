ВСУ не могут уничтожить заводы РФ по производству Шахедов: Буданов назвал 3 нюанса

Руководитель ГУР заявляет, что у Украины пока нет средств, которые могли бы уничтожить такие российские заводы.

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Почему Украина не может уничтожить заводы РФ по производству Шахедов / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, Главред

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Украина не может уничтожить российские заводы по изготовлению "Шахедов"

У Украины нет средств, которые могли бы уничтожить эти заводы

Украина не может уничтожить российские заводы по изготовлению ударных беспилотников типа "Шахед". Об этом лично заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Видео уже разлетелось в Сети.

Он назвал несколько факторов, по которым Украина не может уничтожить эти заводы:

видео дня

удаленность таких объектов от линии фронта;

прикрытие заводов мощными средствами РЭБ и ПВО;

большая площадь объектов.

"Их линейные размеры в километрах. А дрон - это средство воздушного нападения, если можно так его назвать, который несет достаточно ограниченный заряд. Дрон предназначен для поражения точечных объектов, а нам надо уничтожать в плоскости. Для этого нужны ракеты, но наши ракеты на такие дальности не летают, к сожалению, пока", - пояснил Буданов.

Основным заводом по производству "Шахедов" в РФ является "Алабуга" в Татарстане. Буданов отметил, что ему известно, сколько Россия производит этих дронов, но он отказался называть точное количество.

"Известно, но я не буду озвучивать цифры. Количество большое", - сказал Буданов.

Смотрите видео с заявлением Кирилла Буданова:

Почему Украина не может уничтожить заводы РФ по производству Шахедов / фото: скриншот

Производство оружия в России - что известно

Напомним, в начале января стало известно, что производство Искандеров стало тяжелее для врага из-за санкций. Однако Россия все равно находит способы поставлять необходимые компоненты. Этот процесс стал намного сложнее и занимает больше времени.

В ЦПИ рассказали правду о подготовке РФ производства Искандеров. Речь шла о том, что Россия наладит производство Искандеров с дальностью полета в 1000 километров, однако это оказалось фейком.

Также Главред сообщал о том, что Россия начнет производство дронов в КНДР. Оккупанты уже используют на фронте новый дрон "Италмас". Впоследствии враг будет иметь в распоряжении также другие БпЛА. Их будут изготавливать в КНДР в соответствии с условиями оборонного союза, заключённого между обеими странами. Также ожидается, что в Северной Корее начнётся производство БпЛА значительно проще Shahed-136 или "Ланцет", но не менее опасных дронов.

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