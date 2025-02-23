"Конструктивный разговор": первые детали переговоров Ермака с командой Трампа

Главное:
- Ермак провел переговоры с американскими партнерами
- Руководитель ОП заявил о продвижении в работе
Глава Офиса президента Андрей Ермак провел переговоры с американскими партнерами. Этот разговор касался важного для Украины соглашения. Ермак рассказал первые подробности.
Известно, что ради переговоров он ранее ушел с Форума "Украина. Год 2025". Вместе с ним к разговору были привлечены вице-премьер - министр по экономике Юлия Свириденко и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина.
Со стороны США в переговорах участие приняли министр финансов Скотт Бессент и советник Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Волц, их команды и представитель команды вице-президента США Джей Ди Венса.
"Продвигаемся в работе. Конструктивный разговор. США - наши партнеры и мы благодарны американскому народу, благодарны за двухпартийную поддержку - вы с нами все три года вторжения россиян", - написал Ермак.
Соглашение с США по полезным ископаемым - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина и США могут в ближайшее время заключить соглашение о совместной добыче украинских полезных ископаемых, и сейчас документ находится на стадии согласования. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
Однако предложенный Вашингтоном вариант соглашения не устраивает Киев, поскольку условия невыгодны - США требуют больше, чем Украина потратила на оборону. Президент Владимир Зеленский не поддерживает такой формат сотрудничества, о чем сообщает CNN.
В ответ Украина направила Соединенным Штатам собственный вариант соглашения, который предусматривает существенное уменьшение размера фонда, в который будут поступать средства от добычи ресурсов. Зеленский также стремится к встрече с Дональдом Трампом на следующей неделе в Вашингтоне. По данным NV, документ уже передан спецпредставителю президента США Киту Келлогу, который после визита в Киев направляется в Вашингтон для переговоров.
Другие новости:
- Не тысячи, а миллионы: сколько ракет и боеприпасов хочет изготовить РФ в 2025 году
- "Я готов уйти с поста президента": Зеленский сказал, когда будут выборы
- РФ хочет прекращения огня, но все не так однозначно - внешняя разведка
Кто такой Андрей Ермак
Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред