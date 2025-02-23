"Конструктивный разговор": первые детали переговоров Ермака с командой Трампа

Руководитель Офиса президента отметил о наличии продвижения в работе.

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Ермак провел переговоры с командой Трампа / коллаж: Главред, фото: Офис президента, facebook.com/DonaldTrump

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Ермак провел переговоры с американскими партнерами

Руководитель ОП заявил о продвижении в работе

Глава Офиса президента Андрей Ермак провел переговоры с американскими партнерами. Этот разговор касался важного для Украины соглашения. Ермак рассказал первые подробности.

Известно, что ради переговоров он ранее ушел с Форума "Украина. Год 2025". Вместе с ним к разговору были привлечены вице-премьер - министр по экономике Юлия Свириденко и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина.

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Со стороны США в переговорах участие приняли министр финансов Скотт Бессент и советник Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Волц, их команды и представитель команды вице-президента США Джей Ди Венса.

"Продвигаемся в работе. Конструктивный разговор. США - наши партнеры и мы благодарны американскому народу, благодарны за двухпартийную поддержку - вы с нами все три года вторжения россиян", - написал Ермак.

Соглашение с США по полезным ископаемым - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина и США могут в ближайшее время заключить соглашение о совместной добыче украинских полезных ископаемых, и сейчас документ находится на стадии согласования. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Добывающий потенциал Украины / Инфографика: Главред

Однако предложенный Вашингтоном вариант соглашения не устраивает Киев, поскольку условия невыгодны - США требуют больше, чем Украина потратила на оборону. Президент Владимир Зеленский не поддерживает такой формат сотрудничества, о чем сообщает CNN.

В ответ Украина направила Соединенным Штатам собственный вариант соглашения, который предусматривает существенное уменьшение размера фонда, в который будут поступать средства от добычи ресурсов. Зеленский также стремится к встрече с Дональдом Трампом на следующей неделе в Вашингтоне. По данным NV, документ уже передан спецпредставителю президента США Киту Келлогу, который после визита в Киев направляется в Вашингтон для переговоров.

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Кто такой Андрей Ермак Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

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