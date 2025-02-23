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У Зеленского сделали прогноз о соглашении с США по редкоземельным металлам

Андрей Ганчук
23 февраля 2025, 09:57
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Стороны продолжают обсуждать договор, который собираются подписать, сказал Михаил Подоляк.
Зеленский, Украина, США
Власти продолжают изучать проект договора Украины и США по полезным ископаемым / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Главное из заявления Подоляка:

  • Соглашение по ископаемым должно решить две задачи
  • Украина работает над соглашение по редкоземельным металлам
  • Соглашение по ископаемым может быть подписано в ближайшее время

Украина и США уже в ближайшее время могут подписать соглашение о взаимной добыче украинских полезных ископаемых ресурсов. Документ прорабатывается и согласовывается сторонами. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Украине нужны гарантии безопасности

В эфире Freedom он рассказал о том, что соглашение должно решить две ключевые задачи: справедливо распределить доходы от потенциальных проектов и предоставить гарантии безопасности Украине.

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"Президент Зеленский относится к подготовке такого документа в рабочем формате. То есть, его должны отработать профильные министерства, посчитать тактико-технические параметры. Министерство обороны Офис президента Украины должны оценить, доработать с точки зрения гарантий безопасности, которые также будут прописаны в этом документе. Я не вижу трагедии, что договор обсуждается, обсуждается достаточно тщательно на разных уровнях, созданы рабочие команды и т.д.", - объяснил ситуацию Подоляк.

Металлы, залежи, полезные ископаемые Инфографика
Кратко о полезных ископаемых Украины / Инфографика: Главред

Также он добавил, что подписание соглашения – "вопрос ближайшего времени".

"Подождем официального подписания, и тогда уже обсудим детали, которые находятся внутри этого документа", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Соглашение Украины и США по редкоземельным металлам – новости по теме:

Как сообщал Главред, источники журналистов во власти рассказали, что Украина передала США вариант соглашения по ископаемым, а Зеленский хотел бы лично обсудить детали договора с Трампом на следующей неделе. Как известно, Штаты предлагали, чтобы размер фонда, куда будут поступать доходы от полезных ископаемых, составлял 500 миллиардов долларов, а Украина предлагает, чтобы он был 100 млрд.

Проект соглашения от США по ископаемым не устраивает Киев, написали журналисты CNN. Дело в том, что американцы требуют больше денег, чем они потратили на оборону Украины. Киев же настаивает на гарантиях безопасности, которые стали бы предохранителем от нового нападения агрессора России.

Штаты не получат право собственности на активы и не создадут нового долгового бремени для Украины в рамках соглашения, сказал американский министр финансов Скотт Бессент. По его словам, доходы от инвестиций должны пойти на развитие Украины.

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