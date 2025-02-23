У Трампа пошли на уступки: в США раскрыли два условия сделки по ископаемым

Соглашение по редкоземельным металлам будет выгодно как США, так и Украине, сказал Скотт Бессент.

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В США раскрыли детали будущего соглашения по ископаемым / Коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

Что сказал Бессент:

США не получат в собственность активы Украины

США не будут создавать для Украины новое долговое бремя

Доходы от соглашения будут направлены на развитие Украины

В рамках соглашения о возможности Соединенных Штатов на разработку редкоземельных металлов в Украине американцы не получат право собственности на активы и не будут создавать для Киева новое долговое бремя. Новый подход должен обеспечить взаимную выгоду двух стран. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.

"США не будут приобретать права собственности"

В своей статье для Financial Times он написал о том, что многие сообщения относительно соглашения искажены или неправдивы.

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"Поэтому я приветствую эту возможность объяснить, какую пользу это партнерство принесет обеим нашим странам", - отмечает министр.

Как утверждает глава Минфина, подход Трампа представляет новую модель продуктивного международного партнерства двух государств.

"Давайте также четко осознаем, чем это не является. США не будут приобретать права собственности на физические активы в Украине. Они также не будут обременять Украину новыми долгами", - сказал Бессент.

"США должны инвестировать вместе с народом Украины"

Также он акцентировал внимание на том, что экономические способы давления, которые используются другими игроками, не отвечают ни американским, ни украинским интересам.

"Для того, чтобы создать большую ценность в долгосрочной перспективе, США должны инвестировать вместе с народом Украины, чтобы обе стороны были заинтересованы в получении как можно большей выгоды", - заверил Бессент.

Куда будут направляться доходы от добычи редкоземельных металлов

Согласно договору, доходы от добычи редкоземельных металлов будут направляться в фонд реконструкции и развития Украины.

У США будут экономические и управленческие права в этих инвестициях.

Кратко о полезных ископаемых Украины / Инфографика: Главред

Бессент провел в Киеве ряд встреч

Кроме того, министр финансов США в Киеве провел ряд встреч с представителями компаний, которые годами работают в Украине.

"И я говорил со многими другими, которые готовы поддержать украинскую экономику путем установления справедливого и длительного мира", - сказал Бессент.

Четкий сигнал России

Бессент заверил, что соглашение по редкоземельным металлам ускорит восстановление Украины и отправит РФ четкий сигнал: США инвестируют в свободную и процветающую в долгосрочной перспективе Украину.

Куда еще пойдут средства от доходов

При этом поступления от будущих доходов также будут реинвестированы в сектора, способствующие росту Украины.

Скотт Бессент подчеркнул, что по соглашению страны, которые не оказывали никакой помощи Украине в защите суверенитета, не смогут получить выгоду от восстановления страны или инвестиций.

Соглашение по редкоземельным металлам – что об этом известно:

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать договор с США о добыче американцами украинских редкоземельных металлов. Президент объяснил, что соглашение не отвечает интересам Киева и не содержит гарантий безопасности.

Американские журналисты предполагали, что Зеленский подпишет соглашение по полезным ископаемым 22 февраля, однако позже сообщение было опровергнуто. В Офисе президента считают, что документ по-прежнему требует доработки.

Президент США Дональд Трамп фактически выдвинул Украине ультиматум: либо Киев подпишет соглашение по редкоземельным металлам, либо "будут проблемы". Какие конкретно могут быть "проблемы", Трамп не уточнил.

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