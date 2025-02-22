Зеленский не готов подписать соглашение по редкоземельным металлам – Sky News

Главное из сообщения Sky News:
- Зеленский не готов подписать соглашение по редкоземельным металлам
- Договор отражает лишь односторонние обязательства Украины
Президент Владимир Зеленский пока не готов подписать соглашение с Соединенными Штатами, которое давало бы право американцам на разработку в Украине редкоземельных металлов.
Как сообщает Sky News, источник журналистов рассказал, что Украина зафиксировала проблемные вопросы в проекте соглашения.
"Соглашение еще не готово к подписанию, есть ряд проблемных вопросов, и в текущей форме проекта президент не готов принять его… Сегодня проекты не отражают партнерство в соглашении и содержат только односторонние обязательства со стороны Украины", - сказал собеседник.
Также в сообщении сказано, что, по словам Дональда Трампа, Вашингтон и Киев были близки к сделке, но Зеленский не готов подписать документ.
Зеленский не подпишет соглашение 22 февраля – Суспільне
Согласно данным Суспільне, Украина и США в субботу, 22 февраля, не подпишут соглашение по редкоземельным металлам.
"Есть еще вопросы без ответов, документ требует работы", - сказал журналистам собеседник в Офисе президента.
В Офисе всю ночь работали над соглашением, однако по-прежнему остаются вопросы гарантий безопасности.
Договор Украины и США по редкоземельным металлам – новости по теме:
Как сообщал Главред, ранее Владимир Зеленский решил не подписывать соглашение с США по редкоземельным металлам. Украинский гарант объяснил, что договор в той форме, в которой его предоставили американцы, не отвечает интересам Украины и не содержит гарантий безопасности.
Впрочем, по информации The Wall Street Journal, по итогам визита спецпредставителя США по Украине и РФ Кита Келлога в Киев, решение о подписании документа таки принято. Как утверждают журналисты, Зеленский может подписать соглашение уже 22 февраля.
Президент США Дональд Трамп фактически поставил Украине ультиматум: либо Киев подписывает соглашение по редкоземельным металлам, либо "будут проблемы". Какие конкретно могут возникнуть "проблемы", глава Белого дома не уточнил.
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