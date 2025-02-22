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Когда Зеленский может подписать соглашение о полезных ископаемых: WSJ узнала дату

Андрей Ганчук
22 февраля 2025, 08:48
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"Большую роль" в договоренностях сыграл визит в Киев спецпосланника Штатов по Украине и России Кита Келлога.
Зеленский, Келлог, Украина, США
Зеленский может подписать соглашение с США по полезным ископаемым уже 22 февраля, считают американские журналисты / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное из материала WSJ:

  • Зеленский "подпишет" соглашение по металлам уже 22 февраля
  • Келлог наладил "доверительные отношения" с Киевом
  • США шантажировали Украину Starlink Илона Маска

Президент Владимир Зеленский может подписать соглашение с Соединенными Штатами по добыче полезных ископаемых уже в субботу, 22 февраля. Серьезную роль в процессе сыграл визит специального представителя Белого дома по Украине и агрессору России Кита Келлога.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на своих собеседников, которые знакомы с ситуацией, "большую роль" в согласовании условий сыграл визит Кита Келлога в Киев.

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Келлог якобы наладил доверительные отношения с Зеленским и другими украинскими чиновниками во время своего визита.

Ранее президент Зеленский говорил, что Киев и Вашингтон продолжают работать над проектом соглашения.

"Это соглашение, которое может добавить нашим отношениям, и главное – детали сделать так, чтобы это могло сработать. Я надеюсь на результат – справедливый результат", - отмечал президент.

Металлы, залежи, полезные ископаемые Инфографика
Что известно о редкоземельных металлах в Украине / Инфографика: Главред

Украине могли поставить жесткое условие

По информации Reuters, в рамках встречи Зеленского и Келлога американцы сказали украинцам, что могут отключить Украине системы спутникового интернета Starlink Илона Маска, если Киев откажется подписывать соглашение по полезным ископаемым.

Система критически важна для украинских военных, поскольку обеспечивает связь на фронте.

Соглашение Украины и США по редкоземельным металлам – новости по теме:

Как сообщал Главред, Владимир Зеленский отказался подписывать соглашение о редкоземельных металлах. Глава государства заметил, что документ не отвечает интересам Украины. Договор должен быть привязан к гарантиям безопасности.

Соединенные Штаты хотели, чтобы Украина предоставила право на добычу 50% минеральных ресурсов без гарантий безопасности, писали журналисты The Washington Post. В Киеве были практически шокированы такой "инициативой" и отвергли соглашение.

Советник Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц считает, что Зеленский подпишет соглашение о редкоземельных металлах. Якобы это произойдет в ближайшем будущем.

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