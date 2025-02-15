Кэллог на фронте, миротворцы и минералы: итоговые заявления Зеленского в Мюнхене

Президент Украины Владимир Зеленский в конце Мюнхенской конференции дал пресс-конференцию и пообщался с журналистами. Он ответил на вопросы об окончании войны, передаче Америке редкоземельных минералов, отправке в Украину миротворцев и прочее.
Почему Зеленский не подписал соглашение о сотрудничестве с США
Президент Украины Владимир Зеленский отказался сразу подписывать соглашение о партнерстве с США, потому что этот документ не защищает интересы государства.
"Соглашение подписывается на уровне министров. Но я президент и буду иметь на качество этого документа влияние. И поэтому я не дал министрам подписывать соглашение, потому что оно не готово, по моему мнению. Оно еще не готово для того, чтобы защитить наши интересы", - сказал он.
В первую очередь Зеленский хочет думать об инвестициях в Украину и то, как это будет выписано юридически.
"И тогда можно думать, как распределять доходы, если это все связано с гарантиями безопасности. Этой связи в документе я пока не вижу", - отметил он, добавив, что эта связь должна быть понятна.
"Мирные переговоры" в Саудовской Аравии
Зеленский развеял слухи о возможных переговорах в Саудовской Аравии по завершению войны в Украине. Он заявил, что у него нет информации о соответствующих встречах.
"Я не знаю. Мы об этом не говорили. Что-то печатают медиа. Я увидел, что кто-то говорит, что будет в Саудовской Аравии встреча. Я не знаю, что это", - отметил Зеленский.
Он добавил, что Украина не будет участвовать в переговорах, если кто-то будет принимать решение без ее участия.
"Мне кажется, что всем надо привыкнуть, что нельзя "завтра там, и Украина там сидит", как это было много лет. "Мы здесь решаем, мы вам скажем куда". Ну это не серьезный разговор", - добавил президент.
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"Европы не будет за столом переговоров"
Владимир Зеленский резко отреагировал на слова спецпредставителя США по вопросам Украины и РФ Кита Келлога о том, что он не видит Европу за столом мирных переговоров. Зеленский заявил, что именно Украина должна решать, кого приглашать за стол переговоров.
"Посмотрим. Война не в США и не в Евросоюзе, слава Богу. Но, к сожалению, война в Украине. Поэтому Украина, я думаю, должна иметь лидерство в вопросе, кто должен быть за столом переговоров", - сказал Зеленский.
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Зеленский приглашает Келлога на передовую
Президент Украины хотел бы поехать вместе с Китом Келлогом на фронт, чтобы тот лично посмотрел на то, что происходит на передовой и глубже понимал ситуацию, прежде чем перейти к обсуждению мирного плана.
"Я бы начал здесь с Келлога, и тогда перейдем к плану. Как я сказал, американской стороне надо больше деталей, больше знаний происходящего, и именно понять реалии. Не под чьим-то влиянием, а самим увидеть это. Сделать все, чтобы найти возможность, время и быть ближе к фронту. Я сказал Келлогу, что поеду с ним на фронт, если он будет готов", - сказал Зеленский.
В таком случае Келлог имел бы возможность услышать доклады украинских военных, встретиться с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и командирами бригад.
"И после этого я хочу, чтобы он все это привез (президенту США Дональду, - ред.) Трампу. Показал, рассказал ... И после этого я буду готов проговорить эти шаги с Трампом", - отметил президент.
Президент считает, что это помогло бы США понять, как Украина смотрит на всю ситуацию и оценивает различные решения.
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Миротворцы в Украине
Зеленский заявил, что Украина проведет консультации с Европой по размещению миротворческих войск на территории государства. Он добавил, что по этому вопросу есть положительное понимание и даже готовность некоторых стран.
Речь идет об армии, численностью в миллион, 1,3 млн или 1,5 млн, которая могла бы защитить Украину от будущего наступления РФ.
"Европейские лидеры пошли думать, я думаю, мы проведем несколько консультаций. Здесь вопрос большой - денег и возможностей. Потому что это большие деньги ... И если Украина увидит, что контингент является действительно одной из составляющих гарантий безопасности, они будут готовы отправить к нам свои войска", - сказал глава государства.
РФ забрала часть войск из Приднестровья
Российский диктатор Владимир Путин вывел несколько тысячное войско из Приднестровья. Вывод войск мог происходить через Кишинев, предполагает президент. Сейчас, по его данным, в Приднестровье остается до 1500 солдат, которые занимаются охраной складов с оружием.
"Я не знаю, честно. Не могу сказать. У нас есть точные данные, сколько было и сколько осталось. Там было 5500-6000 человек. Осталось гораздо меньше, которые сегодня в основном охраняют склады с оружием, а часть они забрали. Я думаю, что через Кишинев. Они же пользуются этим аэропортом, ну, пользовались", - рассказал Зеленский.
Продвижение в мирном процессе
Владимир Зеленский акцентировал на том, что в мирном процессе есть продвижение. Об этом свидетельствует даже начало работы с командой президента США Дональда Трампа. В то же время говорить о готовности к переговорам пока рано.
"Надо делать все, чтобы принести справедливый и устойчивый мир Украине. Самое важное - устойчивый. Потому что можем порадоваться неделю-две, месяц, может три года, может пять. Не хочется возвращения войны ... Куда мы продвинулись? Мы продвинулись с точки зрения, если посмотрим, где мы были несколько месяцев назад, то я думаю, что мы начали работать с командой Трампа гораздо больше. У нас были встречи, у нас было заседание Семерки на уровне министров иностранных дел. Были встречи с Келлогом, дальше у нас, вы знаете, вице-президент. Команды начали работать. Есть чекпоинты, это важно, что мы немного продвигаемся", - проинформировал глава государства.
Заявления Зеленского во время первого дня Мюнхенской конференции - что известно
Как ранее сообщал Главред, Зеленский сделал ряд заявлений на Мюнхенской конференции в первый день мероприятия 14 февраля. Президент Украины ответил на важные вопросы относительно войны в Украине.
В частности, Зеленский назвал единственную альтернативу НАТО. Он отметил, что Украине нужна армия в 1,5 млн человек. США никогда не хотели видеть Украину в НАТО, заявил президент.
Также Зеленский высказался о визите в Саудовскую Аравию. Он прокомментировал цель официального визита в Саудовскую Аравию и назвал ряд требований для начала переговоров с российским диктатором Путиным.
Напомним, Ермак сказал, когда состоится встреча Зеленского и Путина. Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, при каких условиях состоится встреча Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Он отметил, что пока этот момент не наступил.
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Мюнхенская конференция по безопасности 2025 (МКБ) - что известно
14 февраля в Германии началась Мюнхенская конференция по безопасности 2025 (МКБ), которая продлится три дня. Основной темой обсуждений станет война в Украине и поиск путей к миру.
Президент Украины Владимир Зеленский возглавляет украинскую делегацию и должен встретиться с представителями новой администрации Дональда Трампа.
Конференция проходит в ключевой момент: новая администрация США уже начала свою работу, в Брюсселе стартует новый цикл деятельности Европейского парламента, а в Германии через неделю после завершения МКБ состоятся парламентские выборы.
После торжественного открытия конференции федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, участники из разных стран мира начнут обсуждение актуальных вопросов глобальной безопасности под руководством Кристофа Хойсгена.
В центре внимания будут такие темы, как:
- мирное урегулирование войны в Украине
- глобальное управление
- укрепление демократии
- климатическая безопасность
В субботу участники сосредоточатся на обсуждении международной повестки, региональных конфликтов и кризисов. Также будет рассмотрено будущее трансатлантического партнерства.
В воскресенье, завершающий день конференции, пройдут дискуссии о роли Европы в глобальном контексте.
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