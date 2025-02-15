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Кэллог на фронте, миротворцы и минералы: итоговые заявления Зеленского в Мюнхене

Ангелина Подвысоцкая
15 февраля 2025, 19:54обновлено 15 февраля, 21:09
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Президент Украины отметил наличие сдвигов в мирном процессе.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский провел заключительную пресс-конференцию на Мюнхенской конференции / Коллаж: Главред, фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в конце Мюнхенской конференции дал пресс-конференцию и пообщался с журналистами. Он ответил на вопросы об окончании войны, передаче Америке редкоземельных минералов, отправке в Украину миротворцев и прочее.

Почему Зеленский не подписал соглашение о сотрудничестве с США

Президент Украины Владимир Зеленский отказался сразу подписывать соглашение о партнерстве с США, потому что этот документ не защищает интересы государства.

"Соглашение подписывается на уровне министров. Но я президент и буду иметь на качество этого документа влияние. И поэтому я не дал министрам подписывать соглашение, потому что оно не готово, по моему мнению. Оно еще не готово для того, чтобы защитить наши интересы", - сказал он.

видео дня

В первую очередь Зеленский хочет думать об инвестициях в Украину и то, как это будет выписано юридически.

"И тогда можно думать, как распределять доходы, если это все связано с гарантиями безопасности. Этой связи в документе я пока не вижу", - отметил он, добавив, что эта связь должна быть понятна.

"Мирные переговоры" в Саудовской Аравии

Зеленский развеял слухи о возможных переговорах в Саудовской Аравии по завершению войны в Украине. Он заявил, что у него нет информации о соответствующих встречах.

"Я не знаю. Мы об этом не говорили. Что-то печатают медиа. Я увидел, что кто-то говорит, что будет в Саудовской Аравии встреча. Я не знаю, что это", - отметил Зеленский.

Он добавил, что Украина не будет участвовать в переговорах, если кто-то будет принимать решение без ее участия.

"Мне кажется, что всем надо привыкнуть, что нельзя "завтра там, и Украина там сидит", как это было много лет. "Мы здесь решаем, мы вам скажем куда". Ну это не серьезный разговор", - добавил президент.

Смотрите видео с Владимиром Зеленским в Мюнхене:

зеленский
Владимир Зеленский в Мюнхене / фото: скриншот

"Европы не будет за столом переговоров"

Владимир Зеленский резко отреагировал на слова спецпредставителя США по вопросам Украины и РФ Кита Келлога о том, что он не видит Европу за столом мирных переговоров. Зеленский заявил, что именно Украина должна решать, кого приглашать за стол переговоров.

"Посмотрим. Война не в США и не в Евросоюзе, слава Богу. Но, к сожалению, война в Украине. Поэтому Украина, я думаю, должна иметь лидерство в вопросе, кто должен быть за столом переговоров", - сказал Зеленский.

Смотрите видео с Владимиром Зеленским в Мюнхене:

зеленский
Владимир Зеленский в Мюнхене / фото: скриншот

Зеленский приглашает Келлога на передовую

Президент Украины хотел бы поехать вместе с Китом Келлогом на фронт, чтобы тот лично посмотрел на то, что происходит на передовой и глубже понимал ситуацию, прежде чем перейти к обсуждению мирного плана.

"Я бы начал здесь с Келлога, и тогда перейдем к плану. Как я сказал, американской стороне надо больше деталей, больше знаний происходящего, и именно понять реалии. Не под чьим-то влиянием, а самим увидеть это. Сделать все, чтобы найти возможность, время и быть ближе к фронту. Я сказал Келлогу, что поеду с ним на фронт, если он будет готов", - сказал Зеленский.

В таком случае Келлог имел бы возможность услышать доклады украинских военных, встретиться с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и командирами бригад.

"И после этого я хочу, чтобы он все это привез (президенту США Дональду, - ред.) Трампу. Показал, рассказал ... И после этого я буду готов проговорить эти шаги с Трампом", - отметил президент.

Президент считает, что это помогло бы США понять, как Украина смотрит на всю ситуацию и оценивает различные решения.

Смотрите видео с Владимиром Зеленским в Мюнхене:

зеленский
Владимир Зеленский в Мюнхене / фото: скриншот

Миротворцы в Украине

Зеленский заявил, что Украина проведет консультации с Европой по размещению миротворческих войск на территории государства. Он добавил, что по этому вопросу есть положительное понимание и даже готовность некоторых стран.

Речь идет об армии, численностью в миллион, 1,3 млн или 1,5 млн, которая могла бы защитить Украину от будущего наступления РФ.

"Европейские лидеры пошли думать, я думаю, мы проведем несколько консультаций. Здесь вопрос большой - денег и возможностей. Потому что это большие деньги ... И если Украина увидит, что контингент является действительно одной из составляющих гарантий безопасности, они будут готовы отправить к нам свои войска", - сказал глава государства.

Мюнхенская конференция, Мюнхен, конференция по безопасности Инфографика
Мюнхенская конференция / Инфографика: Главред

РФ забрала часть войск из Приднестровья

Российский диктатор Владимир Путин вывел несколько тысячное войско из Приднестровья. Вывод войск мог происходить через Кишинев, предполагает президент. Сейчас, по его данным, в Приднестровье остается до 1500 солдат, которые занимаются охраной складов с оружием.

"Я не знаю, честно. Не могу сказать. У нас есть точные данные, сколько было и сколько осталось. Там было 5500-6000 человек. Осталось гораздо меньше, которые сегодня в основном охраняют склады с оружием, а часть они забрали. Я думаю, что через Кишинев. Они же пользуются этим аэропортом, ну, пользовались", - рассказал Зеленский.

  • Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции
    Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции фото: ОП
  • Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции
    Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции фото: ОП
  • Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции
    Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции фото: ОП
  • Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции
    Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции фото: ОП
  • Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции
    Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции фото: ОП
  • Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции
    Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции фото: ОП
  • Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции
    Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции фото: ОП
  • Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции
    Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции фото: ОП
  • Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции
    Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции фото: ОП
  • Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции
    Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции фото: ОП
  • Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции
    Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции фото: ОП
  • Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции
    Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции фото: ОП
  • Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции
    Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции фото: ОП
  • Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции
    Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции фото: ОП
  • Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции
    Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции фото: ОП
  • Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции
    Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции фото: ОП
  • Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции
    Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции фото: ОП
  • Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции
    Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции фото: ОП
  • Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции
    Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции фото: ОП
  • Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции
    Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции фото: ОП
  • Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции
    Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции фото: ОП
  • Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции
    Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции фото: ОП
  • Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции
    Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции фото: ОП
  • Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции
    Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции фото: ОП
  • Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции
    Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции фото: ОП
  • Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции
    Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции фото: ОП
  • Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции
    Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции фото: ОП

Продвижение в мирном процессе

Владимир Зеленский акцентировал на том, что в мирном процессе есть продвижение. Об этом свидетельствует даже начало работы с командой президента США Дональда Трампа. В то же время говорить о готовности к переговорам пока рано.

"Надо делать все, чтобы принести справедливый и устойчивый мир Украине. Самое важное - устойчивый. Потому что можем порадоваться неделю-две, месяц, может три года, может пять. Не хочется возвращения войны ... Куда мы продвинулись? Мы продвинулись с точки зрения, если посмотрим, где мы были несколько месяцев назад, то я думаю, что мы начали работать с командой Трампа гораздо больше. У нас были встречи, у нас было заседание Семерки на уровне министров иностранных дел. Были встречи с Келлогом, дальше у нас, вы знаете, вице-президент. Команды начали работать. Есть чекпоинты, это важно, что мы немного продвигаемся", - проинформировал глава государства.

Заявления Зеленского во время первого дня Мюнхенской конференции - что известно

Как ранее сообщал Главред, Зеленский сделал ряд заявлений на Мюнхенской конференции в первый день мероприятия 14 февраля. Президент Украины ответил на важные вопросы относительно войны в Украине.

В частности, Зеленский назвал единственную альтернативу НАТО. Он отметил, что Украине нужна армия в 1,5 млн человек. США никогда не хотели видеть Украину в НАТО, заявил президент.

Также Зеленский высказался о визите в Саудовскую Аравию. Он прокомментировал цель официального визита в Саудовскую Аравию и назвал ряд требований для начала переговоров с российским диктатором Путиным.

Напомним, Ермак сказал, когда состоится встреча Зеленского и Путина. Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, при каких условиях состоится встреча Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Он отметил, что пока этот момент не наступил.

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Мюнхенская конференция по безопасности 2025 (МКБ) - что известно

14 февраля в Германии началась Мюнхенская конференция по безопасности 2025 (МКБ), которая продлится три дня. Основной темой обсуждений станет война в Украине и поиск путей к миру.

Президент Украины Владимир Зеленский возглавляет украинскую делегацию и должен встретиться с представителями новой администрации Дональда Трампа.

Конференция проходит в ключевой момент: новая администрация США уже начала свою работу, в Брюсселе стартует новый цикл деятельности Европейского парламента, а в Германии через неделю после завершения МКБ состоятся парламентские выборы.

После торжественного открытия конференции федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, участники из разных стран мира начнут обсуждение актуальных вопросов глобальной безопасности под руководством Кристофа Хойсгена.

В центре внимания будут такие темы, как:

  • мирное урегулирование войны в Украине
  • глобальное управление
  • укрепление демократии
  • климатическая безопасность

В субботу участники сосредоточатся на обсуждении международной повестки, региональных конфликтов и кризисов. Также будет рассмотрено будущее трансатлантического партнерства.

В воскресенье, завершающий день конференции, пройдут дискуссии о роли Европы в глобальном контексте.

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