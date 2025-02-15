Когда состоится встреча Зеленского и Путина - Ермак навал условие

Он отметил, что пока этот момент не наступил.

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Трамп, Ермак, Зеленский / Коллаж: Главред, фото: ОП, facebook.com/DonaldTrump

Вы узнаете:

Почему еще рано говорить о личной встрече Путина и Зеленского

Что нужно для начала прямых переговоров

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, при каких условия состоится встреча Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

В интервью ТСН он отметил, что пока этот момент не наступил.

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"Президент сегодня четко сказал, что будет готов встретиться с путиным, когда наступит тот момент, когда Украина будет готова к таким переговорам. А готовность будет, когда Украина будет иметь сильную позицию, согласованную с партнерами, в первую очередь — с США, Европой, когда Украина будет понимать, какие гарантии безопасности мы будем иметь. Такой момент еще не наступил", — сказал глава Офиса президента.

Ранее СМИ узнали о деталях переговоров лидеров Украины и США. Дональд Трамп дал Владимиру Зеленскому личный номер и сказал, что тот может позвонить ему напрямую.

Напомним, ранее в США выдвинули требование о переговорах. И Киев, и Москва должны быть готовы к определенным уступкам, заявил Кит Келлог.

Как сообщал Главред, помощник президента США Дональда Трампа и спецпредставитель по вопросам Украины и РФ Кит Келлог считает, что Украина не вернется к границам 2014 года по результатам переговоров по прекращению войны.

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Кто такой Андрей Ермак Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

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