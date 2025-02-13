У Трампа не исключили "потери территорий" Украиной по результатам переговоров

Кит Келлог отметил необходимость "настоящего, стабильного, долгосрочного мира".

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Кит Келлог спрогнозировал результаты переговоров Украины и РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Главное из заявлений Келлога:

Не исключено заключение соглашения с потенциальной потерей украинцами территории

Долгосрочный мир во многом будет зависеть от европейцев

Помощник президента США Дональда Трампа и спецпредставитель по вопросам Украины и РФ Кит Келлог считает, что Украина не вернется к границам 2014 года по результатам переговоров по прекращению войны.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Fox News, есть вероятность заключения соглашения с потенциальной потерей украинцами территории, однако эти территориальные уступки не обязательно признают США.

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"Поскольку президент Зеленский это уже сказал, и я думаю, что министр обороны Пит Хегсет был прав. Не будет возвращения к 2014 году и границы, которую они имели перед тем, как россияне вошли в Крым. Это понятно. Поэтому я думаю, что вам понадобится определенное соглашение о потенциальной потере территории. Но смотрите, не обязательно это признавать", - сказал он в.

По словам Келлога, например, так было со странами Балтии, когда Советский Союз захватил их.

"Существовала такая вещь, которая называлась доктриной Уэллса. Мы никогда не говорили, что они владеют странами. Говорили, что страны просто под доминированием", - сказал генерал в отставке.

В то же время он отметил необходимость настоящего, стабильного, долгосрочного мира. По словам Келлога, это во многом будет зависеть от европейцев.

"Это в их дворе. Это в их интересах. Но это одна из причин, почему мы здесь, в Мюнхене, чтобы поговорить с высшим руководством, министрами иностранных дел, премьер-министрами, президентами стран, чтобы убедиться, что они это понимают и являются частью этого соглашения, которое мы начинаем заключать или президент начинает создавать", - заявил Келлог.

Ранее Рустем Умеров сделал заявление о готовности к переговорам и о завершении войны. На заседании "Рамштайн" обсудят стабильные и своевременные поставки военной помощи в 2025 году.

Напомним, ранее в ISW объяснили, на какие уступки готов пойти Путин. Владимир Путин не намерен искать компромиссов в будущих мирных переговорах по завершению войны против Украины.

Как ранее сообщал Главред, Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Путиным. По словам главы Штатов, они обсудили Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и многие другие темы.

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Кто такой Кит Келлог? Кит Келлог – американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке. В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна). Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке – Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия. 3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России. В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предполагать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическую заморозку войны.

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