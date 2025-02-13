"Настроен на жесткую дипломатию": Келлог посетит Украину, Германию и Бельгию

Кратко:
- Келлог посетит Германию, Бельгию и Украину
- Спецпредставитель Трампа "настроен на проведение жесткой дипломатии"
Специальный представитель президента США по вопросам РФ и Украины Кит Келлог с 13 по 22 февраля посетит Германию, Бельгию и Украину. Он будет продвигать цель американского лидера Дональда Трампа о прекращении войны России против Украины и обеспечении "мира силой".
Как сообщает Государственный департамент США, Келлог примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности и посетит штаб-квартиры НАТО и Европейского союза в Брюсселе.
Там он "будет общаться с союзниками и партнерами по всей Европе, которые готовы работать с Соединенными Штатами, чтобы прекратить войну России против Украины и восстановить стабильность в Европе".
"В Украине он встретится с представителями власти и гражданами, которые мужественно выдержали почти три года войны", - говорится в сообщении Госдепа.
Отмечается, что Трамп "четко дал понять, что боевые действия необходимо прекратить, и Соединенные Штаты готовы поддержать долгосрочное решение".
"Специальный посланник президента Келлог настроен на проведение жесткой дипломатии, которая понадобится для достижения цели президента", - акцентировали в Госдепе.
Визит Келлога в Украину - что известно
Спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог посетит Украину после Мюнхенской конференции по безопасности. Визит запланирован на 20 февраля. Об этом сообщило Суспільне со ссылками на источники в Офисе президента Украины.
Политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов считает, что спецпредставитель президента США Келлог во время визита в Украину, вероятно, будет узнавать позицию относительно войны. Он должен выяснить, какие моменты являются принципиальными, а где Киев сможет уступить в контексте возможных переговоров.
Как сообщал Главред, Трамп подтвердил, что Келлог приедет в Украину. Однако не стал уточнять дату. Кроме того, Келлог встретится с Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
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Кто такой Кит Келлог?
Кит Келлог – американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке.
В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна).
Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке – Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия.
3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России.
В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предполагать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическую заморозку войны.
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