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"Настроен на жесткую дипломатию": Келлог посетит Украину, Германию и Бельгию

Анна Ярославская
13 февраля 2025, 07:47
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Кит Келлог примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности и посетит штаб-квартиры НАТО и Европейского союза в Брюсселе.
Кит Келлог
Госдеп США подтвердил визит Келлога в Украину / Коллаж: Главред, Фото: ОП, x.com/SPE_Kellogg

Кратко:

  • Келлог посетит Германию, Бельгию и Украину
  • Спецпредставитель Трампа "настроен на проведение жесткой дипломатии"

Специальный представитель президента США по вопросам РФ и Украины Кит Келлог с 13 по 22 февраля посетит Германию, Бельгию и Украину. Он будет продвигать цель американского лидера Дональда Трампа о прекращении войны России против Украины и обеспечении "мира силой".

Как сообщает Государственный департамент США, Келлог примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности и посетит штаб-квартиры НАТО и Европейского союза в Брюсселе.

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Там он "будет общаться с союзниками и партнерами по всей Европе, которые готовы работать с Соединенными Штатами, чтобы прекратить войну России против Украины и восстановить стабильность в Европе".

"В Украине он встретится с представителями власти и гражданами, которые мужественно выдержали почти три года войны", - говорится в сообщении Госдепа.

Кит Келлог
Кит Келлог приедет в Украину / Фото: x.com/SPE_Kellogg

Отмечается, что Трамп "четко дал понять, что боевые действия необходимо прекратить, и Соединенные Штаты готовы поддержать долгосрочное решение".

"Специальный посланник президента Келлог настроен на проведение жесткой дипломатии, которая понадобится для достижения цели президента", - акцентировали в Госдепе.

Визит Келлога в Украину - что известно

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог посетит Украину после Мюнхенской конференции по безопасности. Визит запланирован на 20 февраля. Об этом сообщило Суспільне со ссылками на источники в Офисе президента Украины.

Политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов считает, что спецпредставитель президента США Келлог во время визита в Украину, вероятно, будет узнавать позицию относительно войны. Он должен выяснить, какие моменты являются принципиальными, а где Киев сможет уступить в контексте возможных переговоров.

Как сообщал Главред, Трамп подтвердил, что Келлог приедет в Украину. Однако не стал уточнять дату. Кроме того, Келлог встретится с Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

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Кто такой Кит Келлог?

Кит Келлог – американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке.

В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна).

Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке – Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия.

3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России.

В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предполагать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическую заморозку войны.

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