Трамп анонсировал разговор с Зеленским и важную встречу в Украине

Началась неделя дипломатии, направленная на завершение российско-украинской войны, пишут журналисты.

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Разговор Зеленского и Трампа должен состояться уже на этой неделе / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, facebook.com/DonaldTrump

Кратко:

Трамп сказал, что поговорит с Зеленским на этой неделе

Трамп подтвердил визит Келлога в Украину

Ожидается две встречи Зеленского и Келлога

Президент США Дональд Трамп намерен на этой неделе поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. В скором времени в Украину должен приехать и американский спецпредставитель по Киеву и Москве Кит Келлог.

Трамп поговорит с Зеленским

Как сообщает Радио Свобода, хозяин Белого дома накануне Мюнхенской конференции заявил, что на неделе планирует поговорить с Зеленским.

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Визит Келлога в Украину

Также Трамп подтвердил, что Келлог приедет в Украину. Однако не стал уточнять дату. Кроме того, Келлог встретится с Зеленским и на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Кратко о Трампе / Инфографика: Главред

Кто такой Кит Келлог? Кит Келлог – американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке. В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна). Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке – Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия. 3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России. В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предполагать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическую заморозку войны.

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Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что представители команды Трампа приедут в Украину уже на этой неделе. Визит должен состояться еще до Мюнхенской конференции по безопасности.

Администрации Трампа не хватит 100 дней, чтобы завершить войну, написали журналисты The Telegraph. Кит Келлог намерен провести переговоры с союзниками по НАТО до того, как план будет сформирован.

Украина "готова" передать США редкоземельные ресурсы взамен на уже предоставленную помощь, сказал Дональд Трамп. По словам главы Белого дома, он хочет вернуть деньги, потраченные на поддержку украинского государства.

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