Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Трамп анонсировал разговор с Зеленским и важную встречу в Украине

Андрей Ганчук
11 февраля 2025, 09:55
522
Началась неделя дипломатии, направленная на завершение российско-украинской войны, пишут журналисты.
Зеленский, Трамп
Разговор Зеленского и Трампа должен состояться уже на этой неделе / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, facebook.com/DonaldTrump

Кратко:

  • Трамп сказал, что поговорит с Зеленским на этой неделе
  • Трамп подтвердил визит Келлога в Украину
  • Ожидается две встречи Зеленского и Келлога

Президент США Дональд Трамп намерен на этой неделе поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. В скором времени в Украину должен приехать и американский спецпредставитель по Киеву и Москве Кит Келлог.

Трамп поговорит с Зеленским

Как сообщает Радио Свобода, хозяин Белого дома накануне Мюнхенской конференции заявил, что на неделе планирует поговорить с Зеленским.

видео дня

Визит Келлога в Украину

Также Трамп подтвердил, что Келлог приедет в Украину. Однако не стал уточнять дату. Кроме того, Келлог встретится с Зеленским и на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Новая Дональд Трамп инфографика
Кратко о Трампе / Инфографика: Главред

Кто такой Кит Келлог?

Кит Келлог – американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке. В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна). Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке – Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия. 3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России. В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предполагать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическую заморозку войны.

Мирные планы Трампа – новости по теме:

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что представители команды Трампа приедут в Украину уже на этой неделе. Визит должен состояться еще до Мюнхенской конференции по безопасности.

Администрации Трампа не хватит 100 дней, чтобы завершить войну, написали журналисты The Telegraph. Кит Келлог намерен провести переговоры с союзниками по НАТО до того, как план будет сформирован.

Украина "готова" передать США редкоземельные ресурсы взамен на уже предоставленную помощь, сказал Дональд Трамп. По словам главы Белого дома, он хочет вернуть деньги, потраченные на поддержку украинского государства.

Другие новости:

Радио Свобода

Интернет-издание и радиостанция, позиционирующая себя как частное некоммерческое информационно-новостное средство массовой информации. Финансируется Конгрессом США. Ее общая аудитория составляет 35 млн слушателей. Работа украинского отдела Радио Свобода началась в апреле 1954 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский Дональд Трамп война России и Украины Кит Келлог Мирный план Трампа
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Войска РФ попытались прорвать оборону на Покровском направлении, детали

Войска РФ попытались прорвать оборону на Покровском направлении, детали

10:48Украина
Сильные снегопады и мощный мороз: названа дата самой холодной ночи

Сильные снегопады и мощный мороз: названа дата самой холодной ночи

10:17Синоптик
Трамп анонсировал разговор с Зеленским и важную встречу в Украине

Трамп анонсировал разговор с Зеленским и важную встречу в Украине

09:55Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 11 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

В Украине ударит мороз с новой силой: синоптик Птуха о новом похолодании в Украине

В Украине ударит мороз с новой силой: синоптик Птуха о новом похолодании в Украине

IQ-тест для тех, у кого HD-зрение: найдите лягушку в листьях за 6 секунд

IQ-тест для тех, у кого HD-зрение: найдите лягушку в листьях за 6 секунд

Андрей Данилко высказался о работе Тины Кароль - детали

Андрей Данилко высказался о работе Тины Кароль - детали

6 продуктов, которые помогут заснуть: их можно есть даже поздно вечером

6 продуктов, которые помогут заснуть: их можно есть даже поздно вечером

Последние новости

10:55

В Грузии судили певицу Нино Катамадзе: что случилось

10:54

Китайский гороскоп на завтра 12 февраля: Быкам - глупости, Обезьянам - авария

10:50

Атака РФ на Киевскую область: поврежден детсад и две школы

10:48

Войска РФ попытались прорвать оборону на Покровском направлении, детали

10:40

РФ готовит массированную атаку: Жданов оценил, когда ждать удара и сколько ракет

В Украине ударит мороз с новой силой: синоптик Птуха о новом похолодании в УкраинеВ Украине ударит мороз с новой силой: синоптик Птуха о новом похолодании в Украине
10:23

"Она пациент сложный": невестка предательницы Королевой борется за здоровье

10:17

Сильные снегопады и мощный мороз: названа дата самой холодной ночи

09:55

Трамп анонсировал разговор с Зеленским и важную встречу в Украине

09:30

Войска РФ атакуют плацдарм ВСУ в Курской области: в ISW раскрыли ситуацию

Реклама
09:25

"Я страдала": что с собой делала Татьяна Овсиенко и как она сейчас выглядит

09:15

Передача США редкоземельных металлов на $500 млрд: Трамп заявил о согласии УкраиныВидео

09:13

Отключение света в Украине — графики на 11 февраля (обновляется)

09:04

Карта Deep State онлайн за 11 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:19

В РФ дали "зеленый свет" на применение пыток для военнопленных ВСУ - СМИ

08:12

"Он мне и не нужен": Тоня Матвиенко рассказала о браке с Арсеном Мирзояном

08:12

РФ ударила ракетами по Полтавщине: без газа остались 9 населенных пунктов

08:10

Когда ждать стабилизации фронта?мнение

07:37

Было минимум 11 взрывов: дроны атаковали аэродром и НПЗ в Саратовской областиВидео

07:20

В Украине экстренно отключают свет из-за ракетной атаки РФ

07:00

РФ атакует Украину крылатыми ракетами: что известно

Реклама
06:10

Путин упустил свой шанс?мнение

05:55

Гороскоп на завтра 12 февраля: Стрельцам - большая удача, Водолеям - подарок

05:05

Введение войск НАТО в Украину: Тука раскрыл единственный сценарийВидео

04:35

"Каблуки" или "підбори" - как правильно: какой ошибки стоит избегатьВидео

03:50

Влупил почти 7-балльный шторм: в Украине бушует затяжная магнитная буря

03:45

Как отличить качественный мед от подделки: хитрость, о которой мало кто знает

03:00

IQ-задача: найдите три отличия между картинками Санта Клауса за 11 секунд

02:37

Ненавидят больше всего: названо лучшее средство от крыс и мышей

02:15

Это неизбежно: Тука сказал, выстоит ли ПокровскВидео

01:30

Тина Кароль раскрыла условия, при которых готова ехать на Евровидение от УкраиныВидео

01:06

"Нужно приготовиться": в Украине могут начаться массовые отключения света

00:19

Новая замена Шахедам: Россия начнет производство дронов в КНДР

00:04

Летят ракеты и Шахеды: Украина под массированной атакой РФВидео

10 февраля, понедельник
23:25

ВСУ восстановили несколько позиций на важном направлении - аналитик DeepState

23:05

Кума Потапа Катя Осадчая подколола его за интервью с Дудем

22:58

Алина Гросу загремела в больницу - что случилось

22:42

Для чего японцы ставят дощечки возле колес авто: водители будут удивлены

22:24

Андрей Данилко высказался о работе Тины Кароль - детали

22:22

Администрация Трампа остановила мирный план по Украине: The Telegraph называет причину

22:09

В США готовят закон о ленд-лизе для передачи Украине "победного оружия": что известно

Реклама
22:04

Россиян ждут сюрпризы от ВСУ: известно, возможен ли новый прорыв границы РФВидео

22:00

"Приближение реального мира": Зеленский анонсировал начало важных переговоров

21:59

Мобилизация по-новому и сценарии окончания войны: главные новости Украины (дайджест)

21:52

"Шанс начать что-то новое": Настя Каменских сделала громкое заявление

21:44

Чем полезны кешью: как часто орехи надо есть

21:29

Евровидение-2025: Украина выбыла из пятерки потенциальных победителей

21:08

Индексация пенсий в Украине: известно, как вырастут выплаты

21:05

Как быстро прочистить слив без вантуза и химии: сантехник раскрыл секрет

20:51

Когда Масленица-2025: как отметить праздник по украинским традициям

20:39

Путин может остановить войну против Украины: названо важное условиеВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять