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Передача США редкоземельных металлов на $500 млрд: Трамп заявил о согласии Украины

Анна Ярославская
11 февраля 2025, 09:15
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Президент США хочет получить доступ к природным ресурсам Украины независимо от того, будет ли достигнуто мирное соглашение с Россией.
Трамп, Зеленский
Трамп заявил, что Киев согласился передать США редкоземельные металлы на $500 млрд / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, УНИАН

Главные тезисы:

  • Трамп хочет вернуть деньги, предоставленные США Украине
  • Киев якобы согласился передать редкоземельные минералы на 500 млрд долларов

Президент Дональд Трамп заявил, что США должны иметь доступ к природным ресурсам Украины независимо от того, удастся ли успешно заключить мирное соглашение между Киевом и Москвой. По его словам, Украина уже согласилась передать Штатам редкоземельные металлы на сумму 500 миллиардов долларов в качестве оплаты за военную помощь, которую Вашингтон уже предоставил.

В эфире Fox News Трамп заявил, что "более 300 миллиардов долларов", которые США предоставили Украине, затмевают вклад других стран в военные действия.

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"Они могут заключить сделку. Они могут не заключить сделку. Они могут стать российскими когда-нибудь, или они могут не стать российскими когда-нибудь. Но все деньги, которые мы потратили, я сказал, что хочу их вернуть", — сказал президент США.

Он утверждает, что Украина "по сути согласилась" передать США редкоземельные минералы на полтриллиона долларов в качестве платы за военную помощь.

"Я сказал им, что мне нужно редкоземельных [минералов] на сумму, эквивалентную примерно 500 миллиардам долларов, и они, по сути, согласились это сделать", — сообщил Трамп.

"У них есть чрезвычайно ценные земли с точки зрения редкоземельных минералов, с точки зрения нефти и газа, с точки зрения других вещей. Я хочу, чтобы наши деньги были защищены, потому что мы тратим сотни миллиардов долларов в Украине", — добавил глава Белого дома.

Смотрите видео - Трамп сделал заявление о передаче США редкоземельных металлов Украине:

Скриншот

Передача редкоземельных металлов США

Президент США Дональд Трамп хочет получить редкоземельные металлы Украины в обмен на помощь от Америки.

  • Украина может согласиться на передачу редкоземельных металлов США. Соответствующая идея о совместной добыче металлов фигурировала даже в "плане победы" Зеленского. Как пишут СМИ со ссылкой на источник в Офисе президента, осенью Зеленский обсуждал этот вопрос с Трампом.

"Это было пунктом плана победы. У нас есть специальные ресурсы, в частности редкоземельные ресурсы, уран, литий, титан, и важно, чтобы это не досталось России. Поэтому президент предлагал, чтобы это было специально защищено и специально использовалось с ключевыми партнерами", - говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, в ноябре прошлого года журналисты Financial Times писали, что план победы Зеленского предусматривает, в частности, и доступ США к природным ресурсам Украины в обмен на военную помощь. Также Киев якобы предложил американцам заменить войска Штатов в Европе на украинские военные силы.

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Мирный план Трампа - что известно

Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные анонимные источники писало, что специальный представитель Трампа по Украине и РФ Кит Келлог представит мирный план Трампа во время Мюнхенской конференции.

В издании описали, в чем состоит "мирный план Трампа":

  • заморозка войны;
  • оккупированная россиянами территория остается в "подвешенном состоянии";
  • Украина получает гарантии безопасности, чтобы Россия не могла напасть снова.

Позже Кит Келлог заявил, что не будет представлять "мирный план" президента Дональда Трампа на Мюнхенской конференции по безопасности. Когда план будет готов, Трамп лично его представит.

6 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что у Трампа еще нет официального плана для окончания агрессивной и неспровоцированной войны России против Украины.

Ранее СМИ писали, что мирный план Дональда Трампа для Украины может включать два основных пункта. Первый параметр будет касаться членства Украины в НАТО. Этот вопрос будет снят с повестки дня и "положен в ящик", но не "выброшен в мусорку". Второй параметр - это заморозка боевых действий вдоль линии, которая де-факто сложится на поле боя на тот момент.

Бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что избранный президент США намерен быстро завершить войну в Украине после своего вступления в должность. В то же время условия, на которых это будет достигнуто, Трампа не слишком волнуют.

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