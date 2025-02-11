Передача США редкоземельных металлов на $500 млрд: Трамп заявил о согласии Украины

Президент США хочет получить доступ к природным ресурсам Украины независимо от того, будет ли достигнуто мирное соглашение с Россией.

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Трамп заявил, что Киев согласился передать США редкоземельные металлы на $500 млрд / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, УНИАН

Главные тезисы:

Трамп хочет вернуть деньги, предоставленные США Украине

Киев якобы согласился передать редкоземельные минералы на 500 млрд долларов

Президент Дональд Трамп заявил, что США должны иметь доступ к природным ресурсам Украины независимо от того, удастся ли успешно заключить мирное соглашение между Киевом и Москвой. По его словам, Украина уже согласилась передать Штатам редкоземельные металлы на сумму 500 миллиардов долларов в качестве оплаты за военную помощь, которую Вашингтон уже предоставил.

В эфире Fox News Трамп заявил, что "более 300 миллиардов долларов", которые США предоставили Украине, затмевают вклад других стран в военные действия.

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"Они могут заключить сделку. Они могут не заключить сделку. Они могут стать российскими когда-нибудь, или они могут не стать российскими когда-нибудь. Но все деньги, которые мы потратили, я сказал, что хочу их вернуть", — сказал президент США.

Он утверждает, что Украина "по сути согласилась" передать США редкоземельные минералы на полтриллиона долларов в качестве платы за военную помощь.

"Я сказал им, что мне нужно редкоземельных [минералов] на сумму, эквивалентную примерно 500 миллиардам долларов, и они, по сути, согласились это сделать", — сообщил Трамп.

"У них есть чрезвычайно ценные земли с точки зрения редкоземельных минералов, с точки зрения нефти и газа, с точки зрения других вещей. Я хочу, чтобы наши деньги были защищены, потому что мы тратим сотни миллиардов долларов в Украине", — добавил глава Белого дома.

Смотрите видео - Трамп сделал заявление о передаче США редкоземельных металлов Украине:

Передача редкоземельных металлов США

Президент США Дональд Трамп хочет получить редкоземельные металлы Украины в обмен на помощь от Америки.

Украина может согласиться на передачу редкоземельных металлов США. Соответствующая идея о совместной добыче металлов фигурировала даже в "плане победы" Зеленского. Как пишут СМИ со ссылкой на источник в Офисе президента, осенью Зеленский обсуждал этот вопрос с Трампом.

"Это было пунктом плана победы. У нас есть специальные ресурсы, в частности редкоземельные ресурсы, уран, литий, титан, и важно, чтобы это не досталось России. Поэтому президент предлагал, чтобы это было специально защищено и специально использовалось с ключевыми партнерами", - говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, в ноябре прошлого года журналисты Financial Times писали, что план победы Зеленского предусматривает, в частности, и доступ США к природным ресурсам Украины в обмен на военную помощь. Также Киев якобы предложил американцам заменить войска Штатов в Европе на украинские военные силы.

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