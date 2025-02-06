'Есть видение и конкретные вещи': Зеленский сделал заявление о мирном плане США

Зеленский посоветовал дождаться результатов официальных переговоров и контактов между украинской и американской сторонами по окончанию войны.

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Зеленский сделал заявление о мирном плане США / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем сказал Зеленский:

У Трампа еще нет плана по окончанию войны

Мирный план должен быть согласован между США и Украиной

Президент США Дональд Трамп еще не имеет официального плана для окончания агрессивной и неспровоцированной войны России против Украины. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время совместного брифинга с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, сообщает Интерфакс.

"Его еще официального нет. То, что есть в тех или иных публикациях... я уверен, что это не является официальным планом президента Трампа", - сказал глава государства. видео дня

Зеленский уточнил, что у него уже существует определенное видение этого плана, а конкретные вопросы обсуждались с американской стороной еще до инаугурации Трампа.

Президент подчеркнул, что любой план должен быть согласованным, поскольку невозможно разработать его отдельно, даже со стороны США.

Также он отметил, что вокруг возможного плана появится много информации - как в Киеве, так и вне его, однако большинство из этих данных может не соответствовать реальности.

"Дождемся все-таки наших официальных переговоров и официальных результатов", - добавил Зеленский.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, встреча президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, может состояться в ближайшее время. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя вероятность таких переговоров.

В то же время в The Wall Street Journal отмечают, что нетерпимость Трампа к Путину растет. Советники президента США рассматривают варианты принуждения Кремля к уступкам, в частности путем усиления санкций или снижения цен на нефть, что может стать рычагом влияния в рамках возможных переговоров по Украине.

Кроме того, спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог посетит Украину после Мюнхенской конференции по безопасности. По информации Общественного, его визит запланирован на 20 февраля.

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