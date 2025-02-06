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"Есть видение и конкретные вещи": Зеленский сделал заявление о мирном плане США

Юрий Берендий
6 февраля 2025, 19:03
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Зеленский посоветовал дождаться результатов официальных переговоров и контактов между украинской и американской сторонами по окончанию войны.
'Есть видение и конкретные вещи': Зеленский сделал заявление о мирном плане США
Зеленский сделал заявление о мирном плане США / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем сказал Зеленский:

  • У Трампа еще нет плана по окончанию войны
  • Мирный план должен быть согласован между США и Украиной

Президент США Дональд Трамп еще не имеет официального плана для окончания агрессивной и неспровоцированной войны России против Украины. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время совместного брифинга с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, сообщает Интерфакс.

"Его еще официального нет. То, что есть в тех или иных публикациях... я уверен, что это не является официальным планом президента Трампа", - сказал глава государства.

видео дня

Зеленский уточнил, что у него уже существует определенное видение этого плана, а конкретные вопросы обсуждались с американской стороной еще до инаугурации Трампа.

Президент подчеркнул, что любой план должен быть согласованным, поскольку невозможно разработать его отдельно, даже со стороны США.

Также он отметил, что вокруг возможного плана появится много информации - как в Киеве, так и вне его, однако большинство из этих данных может не соответствовать реальности.

"Дождемся все-таки наших официальных переговоров и официальных результатов", - добавил Зеленский.

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Политика Трампа по окончанию войны в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, встреча президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, может состояться в ближайшее время. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя вероятность таких переговоров.

В то же время в The Wall Street Journal отмечают, что нетерпимость Трампа к Путину растет. Советники президента США рассматривают варианты принуждения Кремля к уступкам, в частности путем усиления санкций или снижения цен на нефть, что может стать рычагом влияния в рамках возможных переговоров по Украине.

Кроме того, спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог посетит Украину после Мюнхенской конференции по безопасности. По информации Общественного, его визит запланирован на 20 февраля.

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Мирные переговоры Украины и России

Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступки. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному решению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.

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