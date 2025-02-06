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Мирного плана нет: Фесенко оценил, сможет ли Трамп закончить войну за 100 дней

Анна Ярославская
6 февраля 2025, 12:29
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Стиль Дональда Трампа - начинать переговоры без наличия конкретного плана.
Владимир Фесенко, Дональд Трамп
Владимир Фесенко оценил, сможет ли Трамп закончить войну за 100 дней / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/DonaldTrump

Главные тезисы:

  • Плана завершения войны в Украине не существует
  • Трамп встретится с Зеленским и Путиным в феврале
  • Переговоры идут медленнее, чем ожидалось

Президент США Дональд Трамп не имеет четкого плана завершения войны в Украине. В целом, переговорный процесс по этому вопросу продвигается медленнее, чем ожидалось. Такое мнение озвучил глава Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко.

"На данный момент я не вижу никаких признаков наличия плана Кита Келлога. Идеи могут быть, некоторые предложения также, но четкого плана нет. Рискну предположить, что никакого плана и не будет", - сказал он в интервью Главреду.

По словам Фесенко, "стиль Трампа - это начинать переговоры без наличия конкретного плана".

"Идеи могут быть, возможны тактические и стратегические подходы. Безусловно, Трамп понимает, чего он хочет достичь, и может понимать, какие инструменты будет использовать во время переговоров. Он, как мы видим, может применять агрессивные рычаги давления на участников переговоров. Но очень часто, почти всегда, по свидетельствам людей, которые работали с Трампом, он действует без четкого предварительного плана", - добавил глава Центра прикладных политических исследований Пента.

Фесенко считает, что у спецпредставителя президента США по вопросам Украины и России Кита Келлога, помощника Трампа по вопросам национальной безопасности Майкла Волца и возможно, и у нового госсекретаря США Марко Рубио есть определенные представления, идеи и конкретные предложения.

"Но решать все равно будет Трамп. Поэтому пока я не могу утверждать, что есть какой-то конкретный план. Стоит обратить внимание, что нет никаких заявлений, не только о мире за 24 часа, но и вообще никаких заявлений от помощников Трампа о конкретных датах. Почему говорят о 100 днях? Это символический рубеж для каждого нового президента США, когда оценивают его деятельность. Такой себе стартовый отрезок. Трамп хочет достичь результата за первые 100 дней своего президентства. Но будет ли этот результат - вопрос открытый", - считает Фесенко.

Новая Дональд Трамп инфографика
Дональд Трамп - что о нем известно / Инфографика: Главред

При этом, по его мнению, если реальные, рабочие переговоры не начнутся в феврале-марте, то никаких результатов в первые 100 дней президентства Трампа не будет.

"И тогда, дай бог, чтобы договоренности появились хотя бы летом или осенью", - прогнозирует Фесенко.

Политолог сомневается, что переговоры начнутся в феврале, поскольку непонятно, когда состоится встреча Трампа и Путина.

"Обратите внимание: уже две недели появляются предположения о телефонном разговоре между ними, но звонка до сих пор нет. Весь январь обсуждали возможную встречу Трампа и Путина, но конкретики нет. Лишь накануне появилась информация, что обсуждают место встречи - либо ОАЭ, либо Саудовская Аравия. Но когда - неизвестно", - сказал Фесенко.

По мнению политолога, Трамп будет работать на двух параллельных направлениях: переговоры с Путиным и переговоры с Зеленским.

"С Зеленским проще, потому что он соглашается на переговоры по вопросам России. Но конкретной даты встречи пока тоже нет", - сказал Фесенко.

"Вероятно, встречи Трампа с Путиным и Зеленским состоятся в феврале, более вероятно, что в середине или во второй половине месяца. Если так, то есть шанс, что переговоры о завершении войны начнутся в марте на уровне уполномоченных представителей двух стран и США. Пока это почти идеальный сценарий развития переговорного процесса", - отметил он.

В целом, он считает, что на данный момент переговорный процесс развивается значительно медленнее, чем ожидалось в прошлом году.

Смотрите видео - Интервью Владимира Фесенко Главреду о перспективах мирных переговоров:

Завершение войны в Украине - последние новости

На Мюнхенской конференции безопасности будет представлен план президента США Дональда Трампа по прекращению войны РФ против Украины. Он, вероятно, будет предполагать заморозку войны и гарантии безопасности для Украины. Об этом заявляет агентство Bloomberg со ссылкой на информированные анонимные источники.

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что ведет конструктивные разговоры и с Украиной, и с Россией, и выразил надежду, что скоро война между двумя странами закончится.

Ранее СМИ писали, что мирный план Дональда Трампа для Украины может включать два основных пункта: один будет касаться членства Украины в НАТО, второй - заморозку боевых действий.

Бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что избранный президент США намерен быстро завершить войну в Украине после своего вступления в должность. В то же время условия, на которых это будет достигнуто, Трампа не слишком волнуют.

"Трамп хочет завершить войну как можно скорее после вступления в должность, и его не особо волнует, на каких условиях это будет достигнуто. Он просто хочет покончить с этим", - сказал он.

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Кто такой Владимир Фесенко

Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

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