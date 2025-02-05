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Трамп сделал важное заявление о переговорах с Украиной и РФ

Анна Ярославская
5 февраля 2025, 09:06
289
По словам президента США, Вашингтон ведет "очень конструктивные переговоры" по Украине.
Трамп, Зеленский, Путин
Трамп сказал, что ведет переговоры с Украиной и РФ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, ОП, сайт Кремля

Главное:

  • США ведут переговоры с Украиной и РФ
  • Трамп сравнил разрушения в Украине с Газой
  • Президент США заявил о необходимости закончить войну

Президент США Дональд Трамп заявил, что ведет конструктивные разговоры и с Украиной, и с Россией, и выразил надежду, что скоро война между двумя странами закончится.

Журналисты попросили Трампа оценить, сможет ли он заставить российского диктатора Владимира Путина уйти из Украины.

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"Мы сейчас много обсуждаем этот предмет. Мы беседуем с российским и с украинским руководством", - сказал Трамп.

"У нас очень хорошие переговоры идут, и я надеюсь, я уверен, что скоро ситуация коренным образом изменится, потому что нельзя допустить, чтобы это продолжалось", - добавил глава Белого дома.

Он в очередной раз добавил, что война России и Украины "не должна была бы произойти".

"И там разрушения, сравнимые с Газой. Я хочу, чтобы это прекратилось по одной простой причине, потому что я не хочу, чтобы молодых людей убивали и с обеих сторон", - сказал президент США.

Смотрите видео - Трамп сделал заявление о переговорах с РФ и Украиной:

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Завершение войны в Украине и заявления Трампа - последние новости

Как сообщал Главред, 2 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация запланировала встречи и переговоры с Украиной, Россией и "разными сторонами". По словам Трампа, США ведут "серьезные обсуждения" с Москвой относительно войны в Украине.

Новая Дональд Трамп инфографика
Дональд Трамп - что известно / Инфографика: Главред

Советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц заявил, то большое количество стран вовлечено в дипломатические усилия, направленные на прекращение войны России против Украины. Завершить войну пытаются справедливым способом.

Тем временем специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что завершения войны в Украине возможно добиться за месяцы, а не годы. По его словам, для этого уже есть "надежный план".

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Посольство Украины в США работает над рядом встреч между командами президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа. По ее словам, для организации личной встречи нужно время.

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