'Речь идет о месяцах, а не годах': у Трампа сделали заявление о завершении войны в Украине

Кратко:
- Спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и РФ сделал заявление об окончании войны
- Он отметил, что "речь идет о месяцах, а не годах"
- По его словам, у США есть "надежный план действий"
Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что завершения войны в Украине возможно добиться за месяцы, а не годы.
По его словам, для этого уже есть "надежный план". Об этом он сказал в эфире Fox News.
Когда ведущий уточнил у Келлога, о каком именно сроке для окончания войны может идти речь, представитель администрации Трампа отметил, что ему бы хотелось говорить о нескольких месяцах, но это точно будут не годы.
"Я хотел бы сказать, что речь идет о месяцах, а не годах. У нас есть надежный план действий... Я считаю, что что-то нам уже удастся в ближайшее время. Что я имею в виду под "в ближайшее время? Я уже это говорил в эфире вашей или другой программы. Мне хочется думать, что результаты будут в течение 100 дней", - отметил он.
По словам Келлога, для этого американский президент Дональд Трамп "создает рычаги как для Киева, так и для Москвы", поскольку "знает, где и как нажать".
"Он умело заключает любые сделки", - добавил Келлог.
Кэллог подчеркнул, что завершение войны в Украине "в интересах национальной безопасности США".
"Если мы сможем остановить эту войну, то это будет выгодно всему миру, включая Соединенные Штаты", - добавил он.
Может ли Трамп помочь завершить войну в Украине - последние новости
Ранее Главред сообщал, что Трамп прислал сигнал - в СНБО сделали заявление относительно даты окончания войны. Дональд Трамп послал странам коммуникационный сигнал, очертив определенный курс относительно переговоров и последствий для России, отметил Коваленко.
Также ранее госсекретарь США сделал заявление об окончании войны. Марко Рубио заявил, что ни Украина, ни Россия не смогут достичь своих "максималистских целей".
Напомним, в США объявили о планах по завершению войны в Украине и назвали два условия. Развязанная Россией война против Украины должна закончиться переговорами, в рамках которой обеим сторонам следует пойти на уступки. Об этом заявил государственный секретарь США Марк Рубио.
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Кто такой Кит Келлог
Кит Келлог - бывший генерал-лейтенант армии США, который работал исполняющим обязанности советника по национальной безопасности в начале срока президентства Трампа. Затем был советником по национальной безопасности бывшего вице-президента Майка Пенса.
Сейчас 80-летний Келлог является сопредседателем Центра американской безопасности в AFPI.
Келог критиковал непоследовательную поддержку Украины Западом. Еще в сентябре 2022 года он призвал администрацию Байдена предоставить Украине все необходимое оружие, чтобы нанести армии РФ военное поражение.
Как пишет The Guardian, в апреле 2024 года Келлог предлагал завершить войну путем переговоров с Россией. В документе "Америка прежде всего, Россия и Украина", соавторами которого являются Келлог и бывший аналитик ЦРУ Фред Фляйц, предлагается прекратить поставки оружия Украине, если Киев откажется от мирных переговоров, или наоборот — усилить поставки, если Кремль не захочет диалога.
"Мы говорим украинцам: Вы должны сесть за стол переговоров, и, если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов иссякнет. И мы говорим Путину: Он должен сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", — говорил Келлог в июне.
При этом авторы документа признают, что Украине будет трудно принять мирное соглашение, "которое не вернет ей всю ее территорию" и не возложит на Россию ответственность за вторжение.
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