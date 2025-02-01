Самая масштабная атака на Запорожье: были повреждены многоэтажки и учебное заведение

В результате удара дронами были повреждены многоквартирные и частные дома, учебное заведение, культурное учреждение, автомойка, гаражи и автомобили.

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Удар дронами по Запорожью/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины

Кратко:

РФ массированно ударила дронами по Запорожью

Были повреждены многоквартирные и частные дома, учебное заведение и не только

Российские оккупанты в ночь на субботу, 2 февраля, совершили масштабную атаку по Запорожью. Захватчики запустили по городу 18 дронов.

Об этом сообщила исполняющая обязанности городского головы Запорожья Регина Харченко. Она отметила, что это один из самых масштабных дроновых обстрелов Запорожья.

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"Есть повреждения как многоквартирных домов, так и частных домов: окна, крыши, балконы. Есть повреждения учебного заведения, культурного заведения, автомойки, гаражей, автомобилей. К счастью, обошлось без жертв", - отметила она.

Глава Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил, что из-за вражеской атаки на Запорожье получил ранения 57-летний мужчина. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь, от госпитализации он отказался.

Последствия удара дронами по Запорожью 1 февраля/ скрин

Смотрите видео последствий удара дронами по Запорожью 1 февраля:

Удар РФ по Украине ракетами и дронами 1 февраля - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 1 февраля Украина была под атакой ракет и дронов, прогремели взрывы. Российские оккупанты атаковали Украину дронами, также в некоторых областях были зафиксированы ракеты.

Из-за атаки в 7 областях Украины были введены отключения света. Об этом сообщили в Укрэнерго. Из-за атаки оккупантов ракетами и дронами Укрэнерго ввело аварийные отключения в ряде областей.

В результате удара РФ по Полтаве был разрушен подъезд 5-этажного дома - люди под завалами, подъезд вдребезги. На месте попадания работают спасатели и экстренные службы. Уже известно о трех погибших и 10 пострадавших, среди пострадавших - ребенок.

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