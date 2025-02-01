В 7 областях Украины вводятся отключения света из-за атаки - Укрэнерго

Из-за атаки оккупантов ракетами и дронами Укрэнерго вводит аварийные отключения в ряде областей.

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В 7 областях Украины вводятся отключения света из-за атаки/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Кратко:

РФ утром 1 февраля осуществляет атаку по Украине ракетами и дронами

Из-за вражеской атаки Укрэнерго ввело аварийные отключения света в 7 областях

В семи областях Украины вводятся отключения электроэнергии из-за атаки российских оккупантов по нашему государству.

Об этом сообщили в Укрэнерго. Там отметили, что будут аварийные отключения в ряде областей.

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"В связи с ракетной атакой - в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской областях применены аварийные отключения", - говорится в сообщении.

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