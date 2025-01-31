"Ради надежного мира": Зеленский анонсировал важные переговоры

В материале:
- Владимир Зеленский анонсировал важные переговоры
- Украине нужны сильные решения ради мира - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский 31 января в вечернем видеообращении анонсировал важные переговоры с представителями Евросоюза и командой президента США Дональда Трампа.
Глава государства рассказал, что провел совещание с международниками – командами правительства и Офиса президента.
"Мы готовим важные переговоры с европейцами и, конечно, с командой Соединенных Штатов Америки. Нам всем нужны встречи, нам всем нужен общий взгляд, нам всем нужны сильные решения ради надежного мира. Очень нужны!" – отметил Зеленский.
Мирные переговоры с Россией - последние новости
Как сообщал Главред, Президент США Дональд Трамп заявил, что введет новые санкции против России, если российский диктатор Владимир Путин не сядет за стол переговоров по поводу войны Украине.
Госсекретарь США Марко Рубио сразу после утверждения в должности заявил, что достижение мира в Украине является приоритетом для администрации Трампа. Однако этот процесс будет сложным и потребует значительных уступок со стороны Киева и Москвы. При этом Рубио не стал прогнозировать временные рамки, когда война РФ против Украины может закончиться.
Формат мирных переговоров с Россией будет зависеть от того, как будет выглядеть план завершения войны. Вести переговоры без Украины невозможно. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
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