'Успех - это мир': Зеленский рассказал, каким будет формат переговоров с РФ

Зеленский выразил поддержку стремлению Дональда Трампа к миру.

https://glavred.info/ukraine/uspeh-eto-mir-zelenskiy-rasskazal-kakim-budet-format-peregovorov-s-rf-10633943.html Ссылка скопирована

Формат мирных переговоров зависит от плана завершения войны / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Ключевое из заявления Зеленского:

Формат переговоров с РФ будет зависеть от плана завершения войны

Переговоры без Украины не принесут реальных результатов

Формат переговоров должен быть определен на бумаге перед встречей

Формат мирных переговоров с Россией будет зависеть от того, как будет выглядеть план завершения войны. Вести переговоры без Украины невозможно. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с молдавской коллегой Майей Санду.

Глава государства подчеркнул, что Украину невозможно исключить из переговорной площадки, ведь без ее участия переговоры не будут иметь реальных результатов и будут лишь политическим шагом.

видео дня

"У меня были хорошие встречи с Трампом и разговоры. Я еще раз подтверждаю свою поддержку того, что он хочет достичь успеха. Я уверен, что у него есть большие шансы. Будем надеяться, что ему это удастся. Но это можно сделать только вместе с Украиной", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что форматы переговоров могут меняться в зависимости от плана завершения войны. Зеленский подчеркнул, что важно, чтобы формат переговоров был четко определен до встречи.

"Форматы зависят от того, какой будет план по окончанию войны. И я серьезно очень настроен, что американская сторона, европейская сторона - все хотят успеха, а успех для всех - это мир. Перед той или иной встречей должен быть на бумаге формат, как мы сможем достичь справедливого мира. Я думаю, мы сегодня должны сфокусироваться именно на этом", - добавил он.

Формула мира / Инфографика: Главред

Мирные переговоры с Россией - последние новости

Как сообщал Главред, 24 января лидер РФ Владимир Путин заявил, что якобы готов к переговорам. Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь сказал, что Путин пытается манипулировать стремлением президента США Дональда Трампа достичь мира. Зеленский подчеркнул, что российские манипуляции больше не будут иметь успеха.

Также президент отметил, что на площадке переговоров должны присутствовать Украина, США, Европа и Россия, но пока нет общего плана мирных переговоров. Зеленский добавил, что именно Россия не хочет переговоров, а Украина стремится завершить войну.

Кроме этого, украинский президент отметил, что Россия распространяет много фальшивых сигналов, как в 1917 году. Зеленский пояснил, что решение СНБО о запрете любых переговоров с Россией во время войны было необходимым, поскольку Путин активно пытался влиять на Украину через сепаратистов и другие каналы.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред