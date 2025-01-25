'Успех - это мир': Зеленский рассказал, каким будет формат переговоров с РФ

Ключевое из заявления Зеленского:
- Формат переговоров с РФ будет зависеть от плана завершения войны
- Переговоры без Украины не принесут реальных результатов
- Формат переговоров должен быть определен на бумаге перед встречей
Формат мирных переговоров с Россией будет зависеть от того, как будет выглядеть план завершения войны. Вести переговоры без Украины невозможно. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с молдавской коллегой Майей Санду.
Глава государства подчеркнул, что Украину невозможно исключить из переговорной площадки, ведь без ее участия переговоры не будут иметь реальных результатов и будут лишь политическим шагом.
"У меня были хорошие встречи с Трампом и разговоры. Я еще раз подтверждаю свою поддержку того, что он хочет достичь успеха. Я уверен, что у него есть большие шансы. Будем надеяться, что ему это удастся. Но это можно сделать только вместе с Украиной", - сказал Зеленский.
Президент отметил, что форматы переговоров могут меняться в зависимости от плана завершения войны. Зеленский подчеркнул, что важно, чтобы формат переговоров был четко определен до встречи.
"Форматы зависят от того, какой будет план по окончанию войны. И я серьезно очень настроен, что американская сторона, европейская сторона - все хотят успеха, а успех для всех - это мир. Перед той или иной встречей должен быть на бумаге формат, как мы сможем достичь справедливого мира. Я думаю, мы сегодня должны сфокусироваться именно на этом", - добавил он.
Мирные переговоры с Россией - последние новости
Как сообщал Главред, 24 января лидер РФ Владимир Путин заявил, что якобы готов к переговорам. Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь сказал, что Путин пытается манипулировать стремлением президента США Дональда Трампа достичь мира. Зеленский подчеркнул, что российские манипуляции больше не будут иметь успеха.
Также президент отметил, что на площадке переговоров должны присутствовать Украина, США, Европа и Россия, но пока нет общего плана мирных переговоров. Зеленский добавил, что именно Россия не хочет переговоров, а Украина стремится завершить войну.
Кроме этого, украинский президент отметил, что Россия распространяет много фальшивых сигналов, как в 1917 году. Зеленский пояснил, что решение СНБО о запрете любых переговоров с Россией во время войны было необходимым, поскольку Путин активно пытался влиять на Украину через сепаратистов и другие каналы.
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Мирные переговоры Украины и России
Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступки. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.
Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному решению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.
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