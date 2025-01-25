Завершение войны и переговоры с РФ: Зеленский раскрыл детали диалога с Трампом

Исключить Украину из любой переговорной площадки невозможно, подчеркнул президент.

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Владимир Зеленский сделал заявление о переговорах по завершению войны / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП

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Украина хочет закончить войну, а Россия – нет

Украину невозможно исключить из любого переговорного процесса

Украину невозможно исключить из любого переговорного процесса, поскольку РФ ведет войну не только против Украины, но и всего мира, заявил президент Владимир Зеленский.

"РФ ведет войну против Украины, мира, Европы, прежде всего война идет на нашей земле", - подчеркнул он в ходе пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду.

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Глава государства отметил, что исключить Украину из любой переговорной площадки невозможно, или эта площадка не будет иметь реальных результатов, а будет иметь только результаты политические, и с безопасностью и окончанием войны такие результаты не будут связаны.

Президент отметил, что на площадке возможных переговоров должны участвовать Украина, США, Европа и РФ. Однако сегодня нельзя сказать о структуре, поскольку еще нет общего плана. Но Зеленский отметил, что все пункты справедливого мира выписаны в Формуле мира.

/ Инфографика: Главред

Зеленский отметил, что именно Россия не желает переговоров, о чем он говорил президенту США Дональду Трампу,

"Это Украина хочет закончить войну, а Россия – нет", – заявил Зеленский.

Глава государства также подчеркнул, что Украина с партнерами хочет выйти из войны в формате успеха.

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Ранее сообщалось о том, что Путин дал сигнал, что не согласится на мирные переговоры. Диктатор дал сигнал российскому обществу, что война будет продолжаться и что РФ не планирует в ближайшее время участвовать в мирных переговорах.

Напомним, ранее сообщалось, когда могут быть переговоры делегации Украины с командой Трампа. Основные переговоры украинской делегации с новой командой Трампа ожидаются тогда, когда будет "Украинская неделя" в Вашингтоне.

Как ранее сообщал Главред, Владимир Огрызко рассказал, почему Украина и РФ не смогут договориться. Украине нет смысла вести переговорный процесс со страной-агрессором Россией, пока наша сторона не имеет рычагов влияния на российскую сторону. Он считает, чтобы иметь такие инструменты влияния, нужно заставить РФ отступить.

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