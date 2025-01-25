Завершение войны и переговоры с РФ: Зеленский раскрыл детали диалога с Трампом

Важно:
- Украина хочет закончить войну, а Россия – нет
- Украину невозможно исключить из любого переговорного процесса
Украину невозможно исключить из любого переговорного процесса, поскольку РФ ведет войну не только против Украины, но и всего мира, заявил президент Владимир Зеленский.
"РФ ведет войну против Украины, мира, Европы, прежде всего война идет на нашей земле", - подчеркнул он в ходе пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду.
Глава государства отметил, что исключить Украину из любой переговорной площадки невозможно, или эта площадка не будет иметь реальных результатов, а будет иметь только результаты политические, и с безопасностью и окончанием войны такие результаты не будут связаны.
Президент отметил, что на площадке возможных переговоров должны участвовать Украина, США, Европа и РФ. Однако сегодня нельзя сказать о структуре, поскольку еще нет общего плана. Но Зеленский отметил, что все пункты справедливого мира выписаны в Формуле мира.
Зеленский отметил, что именно Россия не желает переговоров, о чем он говорил президенту США Дональду Трампу,
"Это Украина хочет закончить войну, а Россия – нет", – заявил Зеленский.
Глава государства также подчеркнул, что Украина с партнерами хочет выйти из войны в формате успеха.
Переговоры о прекращении войны - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что Путин дал сигнал, что не согласится на мирные переговоры. Диктатор дал сигнал российскому обществу, что война будет продолжаться и что РФ не планирует в ближайшее время участвовать в мирных переговорах.
Напомним, ранее сообщалось, когда могут быть переговоры делегации Украины с командой Трампа. Основные переговоры украинской делегации с новой командой Трампа ожидаются тогда, когда будет "Украинская неделя" в Вашингтоне.
Как ранее сообщал Главред, Владимир Огрызко рассказал, почему Украина и РФ не смогут договориться. Украине нет смысла вести переговорный процесс со страной-агрессором Россией, пока наша сторона не имеет рычагов влияния на российскую сторону. Он считает, чтобы иметь такие инструменты влияния, нужно заставить РФ отступить.
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Мирные переговоры Украины и России
Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступках. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.
Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному разрешению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.
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