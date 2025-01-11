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Путин нацелился на новые области Украины: Портников раскрыл циничную цель РФ

Юлия Закрепа
11 января 2025, 23:40обновлено 12 января, 00:12
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Тактические задачи первого порядка для российских вооруженных сил - выйти на административные границы четырех областей.
Путин нацелился на новые области Украины: Портников раскрыл циничную цель РФ
Путин нацелился на новые области / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот: deepstate

Ключевые тезисы Портникова:

  • Россия хочет аннексировать еще большую часть украинской территории
  • Стали известны тактические задачи первого порядка для армии РФ
  • В Курской области РФ накопила около 60 тысяч оккупантов

Журналист Виталий Портников считает, что страна-агрессор Россия не остановится на четырех аннексированных регионах.

"Мы прекрасно понимаем тактические намерения Российской Федерации. Их стратегическая цель очевидна - демонтаж украинской государственности. Это может быть никогда не реализовано или реализовано в мягкой форме создания государства-сателлита. А перед этим Россия стремится аннексировать как можно большую часть украинской территории. Это означает, что на любых переговорах о перемирии, которые Россия планирует вести исключительно на своих условиях, Украина согласилась бы с российским статусом тех или иных территорий. На данный момент это шесть регионов: Автономная Республика Крым, город Севастополь, Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области", - отметил Портников в эфире "Еспресо".

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По его словам, тактические задачи первого порядка для российских вооруженных сил - выйти на административные границы Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Даже если переговоры между Россией и Украиной о прекращении огня состоятся, Путин все равно будет требовать, чтобы украинская армия оставила эти территории в их административных границах.

"Вместе с тем происходит наступление на Харьковском направлении, и почему так важен выход российских войск на территорию вблизи Днепропетровской области? Если значительная территория Харьковской и Днепропетровской областей перейдет под контроль России, там будет проведен референдум об их объявлении суверенными государствами, а впоследствии - аннексия в Российскую Федерацию. Тогда на переговорах возникнет вопрос о том, что украинские войска могут выйти из Харьковской и Днепропетровской областей также. Мол, без этого не может быть прекращения огня", - пояснил Портников.

Мы внимательно следим за действиями россиян в районе Курской области, считая, что главная цель Путина - установить контроль над этим регионом, чтобы избавиться от позора, связанного с контролем украинских войск над частью территории России.

Кто такой Виталий Портников?

Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

"На территории Курской области уже создана значительная группировка врага численностью около 60 тыс. военнослужащих. Пока украинским войскам удается удерживать плацдарм, проводить контратаки, но россияне считают этот фронт важным, и они могут пойти дальше. Если россияне выбьют украинские войска из Курской области, они могут пойти в Сумскую область. Их целью будет оккупировать хотя бы одну часть территории с райцентром, чтобы провести там референдум и заявить, что Сумская область является территорией России", - добавил он.

Поэтому эксперт считает, что общая идея России - выйти на административные границы четырех уже аннексированных регионов и создать условия для аннексии еще трех - Харьковской, Днепропетровской и Сумской областей. Они будут пытаться навязать идею о юридическом включении этих регионов в состав Российской Федерации.

Война в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что 11 января РФ запустила по Украине 74 дрона. В В ВСУ сообщили, что воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. Украинская противовоздушная оборона сбила 47 вражеских дронов.

Стало известно, что РФ отступила на Харьковщине из-за космических потерь техники и пехоты. Украинские защитники нанесли серьезные потери оккупантам: остановили колонну с ходу с помощью ПТРК, заставили бронетехнику сойти с дороги, где она подорвалась на минных полях, и поразили остатки FPV-дронами.

Михаил Подоляк заявил, что РФ напала не из-за стремления Украины в НАТО. Советник главы Офиса президента сообщил, что расширение НАТО на восток и начало переговорного процесса по вступлению Украины в Альянс не были настоящими причинами начала Россией полномасштабной войны.

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