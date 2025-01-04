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Россия не планирует заканчивать войну в 2025: в СНБО рассказали о планах Путина

Сергей Кущ
4 января 2025, 01:13
183
Принудить Путина к переговорам можно только через силу и те страны, которые поддерживают действия РФ.
Россия готовится к продолжению войны до 2027 года
Россия готовится к продолжению войны до 2027 года / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Почему Путин не хочет заканчивать войну
  • Кто может принудить РФ к мирным переговорам

В РФ намерены продолжать войну до 2027 года, избегая переговоров о ее завершении. Там начали копить ресурсы для продолжения конфликта.

В эфире телеканала "Эспрессо" руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что на это указывают не только заявления российского диктатора Владимира Путина.

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"Я анализирую не только заявления Путина, но и работу военно-промышленного комплекса, экономический потенциал и акценты, которые делаются на оборону и продолжение интенсивной войны в течение 2025 года, а также попытки накопить ресурсы и распределить его таким образом, чтобы они могли воевать до 2027 года", – отметил он.

Также Коваленко пояснил, что принудить Путина к переговорам можно только через силу и те страны, которые поддерживают действия РФ – в частности, Китай.

Поэтому если удастся привлечь Пекин к переговорам, и не на стороне Москвы, риторика России изменится. Кремль не может поддерживать интенсивность войны против Украины без помощи в обходе санкций и поддержки военно-промышленного комплекса.

Мирные переговоры Украины и РФ - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что Украина провела переговоры с РФ в Беларуси. Дмитрий Лубинец сообщил, что во время общения стороны обсудили условия содержания военнопленных с обеих сторон, которых удалось вернуть в рамках обмена накануне.

У Зеленского выдали важное заявление о переговорах с Россией и прекращении войны. Сейчас украинские чиновники отвергают любые разговоры о давлении или предположения, что приезд избранного президентом США Дональда Трампа обязательно означает неизбежность мирных переговоров.

Владимир Огрызко рассказал, почему Украина и РФ не смогут договориться. Украине нет смысла вести переговорный процесс со страной-агрессором Россией, пока наша сторона не имеет рычагов влияния на российскую сторону. Он считает, чтобы иметь такие инструменты влияния, нужно заставить РФ отступить.

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Кто такой Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности, в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное коммьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПСО", – подчеркнул Андрей Коваленко.

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война в Украине мирные переговоры с Россией Андрей Коваленко
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