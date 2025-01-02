Переговоры с РФ и прекращение войны: у Зеленского выдали важное заявление

С помощью президента Франции Эммануэля Макрона Зеленский также обеспечил встречу с Трампом.

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Будут ли переговоры между РФ и Украиной / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ОПУ

Ключевые тезисы Подоляка:

Приезд Трампа может означать неизбежность мирных переговоров

Россию не заставили заплатить достаточно высокую цену

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ни один переговорный процесс об окончании войны невозможен, потому что Россию не заставили заплатить достаточно высокую цену.

В публикации издания BBC сообщили, что сейчас украинские чиновники отвергают любые разговоры о давлении или предположения, что приезд избранного президентом США Дональда Трампа обязательно означает неизбежность мирных переговоров.

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"Многие говорят о переговорах, но это иллюзия. Никакого переговорного процесса не может быть, потому что Россию не заставили заплатить достаточно высокую цену за эту войну", - высказался Подоляк.

Аналитики BBC также считают, что несмотря на все опасения Киева относительно переговоров, пока российские войска продолжают свое продвижение на востоке, очевидно, что Зеленский стремится позиционировать себя как человека, с которым Трамп может иметь дело.

Украинский лидер быстро поздравил Трампа с победой на выборах и не потерял времени, отправив высокопоставленных чиновников встретиться с командой новоизбранного президента.

Также журналисты считают, что с помощью президента Франции Эммануэля Макрона Зеленский также обеспечил встречу с Трампом, когда они посетили Париж на открытие собора Нотр-Дам.

"То, что мы сейчас видим - это очень умная стратегия президента Зеленского", - отметил бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Совете по международным отношениям США.

Мирные переговоры с РФ - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что российский диктатор Путин отверг предложение команды Трампа. Аналитики ISW отмечают, что Кремль отверг предложение отложить членство Украины в НАТО минимум на десять лет как условие прекращения войны в Украине. Эту идею рассматривала команда Трампа.

Стало известно, что Украина провела переговоры с РФ в Беларуси. Дмитрий Лубинец сообщил, что во время общения стороны обсудили условия содержания военнопленных с обеих сторон, которых удалось вернуть в рамках обмена накануне. Для Украины важно, чтобы Женевские конвенции были в приоритете.

Владимир Огрызко рассказал, почему Украина и РФ не смогут договориться. Украине нет смысла вести переговорный процесс со страной-агрессором Россией, пока наша сторона не имеет рычагов влияния на российскую сторону. Он считает, чтобы иметь такие инструменты влияния, нужно заставить РФ отступить.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ "не уходит" от переговоров с Украиной, но требуют серьезных предложений. Российские проправительственные СМИ передают, что Москва ждет "серьезных, конкретных предложений".

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