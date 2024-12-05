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"Будут неожиданные решения": Подоляк - о том, чего ожидать от Трампа

Ангелина Подвысоцкая
5 декабря 2024, 18:54обновлено 5 декабря, 20:08
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Украина будет настаивать на продолжении военной поддержки и усилении переговорной позиции.
Трамп, Подоляк
Подоляк о переговорах с командой Трампа / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, скриншот из видео

Главные тезисы Подоляка:

  • Украина будет настаивать на передаче оружия
  • Переговорная позиция Украины должна быть основной
  • Трамп не согласится на доминирование Путина

Украинская делегация во главе с главой Офиса президента Андреем Ермаком отправилась в США, чтобы встретиться с советниками Дональда Трампа и обсудить вопрос о завершении войны в Украине. Об этом заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк, сообщает 24 канал.

Он акцентировал на том, что правительство Трампа только формируется, поэтому есть возможность проводить встречи, чтобы объяснить команде Трампа мотивы войны. Подоляк убежден, что это поможет получить нужные для Украины результаты. Когда речь идет о коммуникации непосредственно с Трампом, она должна происходить на уровне президента.

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В то же время сейчас не следует надеяться на предыдущие заявления Трампа, ведь они были озвучены в рамках избирательной кампании.

Подоляк отмечает, что с командой Трампа стоит говорить о передаче Украине оружия, насыщении системами противоракетной обороны, наращивании дальнобойных возможностей и совместных милитаристских производствах.

"Украина настаивает на том, что если Запад хочет запустить переговорный процесс, то наша позиция должна быть основной. Для этого нужны соответствующие инструменты, надо существенно нарастить давление, увидеть другое поведение стран Глобального юга. И важно не озвучивать провокационные заявления, которые только стимулируют Россию", - сказал Подоляк.

"Будут неожиданные решения"

Российский диктатор Владимир Путин понимает, что Украина не капитулирует. В то же время он хочет, чтобы именно Европа и США добровольно отказались от поддержки Украины, не выдержав такой войны. В таком случае Путин станет сверхмощным, а РФ начнет доминировать на глобальной арене. Однако Трамп на это не согласится.

"Я считаю, что несмотря на пессимизм в отношении Трампа, для нас будут неожиданные решения. Почему? Потому что это попытка вернуть в глобальном политическом процессе свои лидерские функции. Трамп может это сделать, но ему нужны свои сценарные заготовки. Он не может играть в сценарий, где доминирует Россия, это очевидно",- подытожил Подоляк.

Завершение войны в Украине - главные новости

Напомним, будущий советник по нацбезопасности избранного президента США Дональда Трампа рассматривает несколько вариантов прекращения войны в Украине. Первый сценарий предусматривает замораживание войны с последующими переговорами, а второй - членство Украины в НАТО в обмен на территории.

Также Трамп во время своей предвыборной кампании заявил, что может завершить войну за 24 часа, если Европа обеспечит финансирование. Он также намекнул на возможность использования замороженных российских резервов для достижения соглашения с Путиным.

Как сообщал Главред, главной целью России является политическое поглощение Украины, от которой агрессор никогда не откажется. Военный эксперт Олег Жданов отметил, что Украина имеет два варианта развития ситуации: либо сдаться, либо разгромить российскую армию.

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Кто такой Михаил Подоляк

Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

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война в Украине новости США Дональд Трамп вторжение России Андрей Ермак
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