Известны намерения РФ на ближайшее время: как могут измениться глобальные обстоятельства

Руководитель ГУР Кирилл Буданов доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о намерениях РФ на ближайшее время. Об этом заявил Зеленский в своем видеообращении.
Речь идет о ситуации в Сирии. Буданов доложил о том, как изменение расстановки сил в Сирии может изменить глобальные обстоятельства.
"А также был доклад по ситуации в Грузии. И это в Грузии, конечно, не только проблема одного народа и не только нашего региона - как сегодняшняя власть в Грузии толкает страну на очевидную зависимость от России. Это просто позорно, на какие вещи они идут сейчас против своего же народа. И когда в Москве хвалят эту власть в Грузии, это четко очерчивает, на кого они сейчас в Тбилиси работают и для кого разгоняют протесты. Точно не для Грузии", - сказал Зеленский.видео дня
Он анонсировал санкции в ответ на действия пророссийской власти Грузии.
К тому же отмечается, что главком Сирский доложил о ситуации на фронте, а также об усилении направлений и снабжении бригад.
Смотрите видеообращение Владимира Зеленского:
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Силы, противостоящие режиму Башара Асада, поддерживаемому Россией, активизировали наступление на юге страны. В городах Хама, Хомс и Сувейда начались бои, сообщает пресс-служба ГУР МО Украины.
Повстанцы продолжают расширять зону контроля, переместившись в провинцию Хама после достижений в провинциях Алеппо и Идлиб, информирует турецкое агентство Anadolu.
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