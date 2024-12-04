Известны намерения РФ на ближайшее время: как могут измениться глобальные обстоятельства

Кирилл Буданов доложил Владимиру Зеленскому о ситуации в Сирии и Грузии.

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Буданов доложил Зеленскому о планах РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ГУР МО

Руководитель ГУР Кирилл Буданов доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о намерениях РФ на ближайшее время. Об этом заявил Зеленский в своем видеообращении.

Речь идет о ситуации в Сирии. Буданов доложил о том, как изменение расстановки сил в Сирии может изменить глобальные обстоятельства.

"А также был доклад по ситуации в Грузии. И это в Грузии, конечно, не только проблема одного народа и не только нашего региона - как сегодняшняя власть в Грузии толкает страну на очевидную зависимость от России. Это просто позорно, на какие вещи они идут сейчас против своего же народа. И когда в Москве хвалят эту власть в Грузии, это четко очерчивает, на кого они сейчас в Тбилиси работают и для кого разгоняют протесты. Точно не для Грузии", - сказал Зеленский. видео дня

Он анонсировал санкции в ответ на действия пророссийской власти Грузии.

К тому же отмечается, что главком Сирский доложил о ситуации на фронте, а также об усилении направлений и снабжении бригад.

Смотрите видеообращение Владимира Зеленского:

Буданов доложил Зеленскому о планах РФ / фото: скриншот

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