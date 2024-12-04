'Путина загнали в угол': топ-генерал США объяснил последствия краха РФ в Сирии

Поражение режима Башара Асада в Сирии приведет к катастрофическим последствиям для влияния России на Средиземноморский регион, отметил генерал США.

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Топ-генерал США объяснил последствия краха РФ в Сирии / Коллаж Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

Вкратце:

Россия потеряет военные базы в Средиземном море в случае свержения режима Башара Асада в Сирии

Союзники России постепенно сокращают ее поддержку

Если режим Башара Асада в Сирии будет свергнут, Россия потеряет свои военные базы в этой стране, что значительно ограничит ее способность влиять на Средиземноморский регион. Такое мнение высказал бывший командующий армии США в Европе, генерал в отставке Марк Гертлинг, в интервью для CNN.

Гертлинг напомнил о двух ключевых российских базах в Сирии - военно-морской в Тартусе и авиационной на базе Хмеймим, которые обеспечивают Москве стратегический доступ к Средиземному морю. По его словам, потеря этих баз в случае свержения сирийского режима серьезно ограничит возможности Кремля влиять на регион.

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В то же время генерал подчеркнул, что Россия уже существенно потеряла свое влияние в Черном море из-за войны с Украиной, а ее базы в Балтийском регионе, в частности в Калининграде, также находятся под угрозой.

"Путина действительно загнали в угол. Все эти базы являются критически важными для военного присутствия России в этих регионах, а повышение активности повстанцев в Сирии усилило беспокойство относительно российских маршрутов снабжения даже там", - подчеркнул Гертлинг.

Гертлинг отметил, что эти вызовы дополняются экономическими проблемами РФ и сокращением поддержки со стороны ее союзников.

"Какими бы спокойными ни казались Путин и его представитель, у них нет причин чувствовать себя хорошо по поводу происходящего", - считает Гертлинг.

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