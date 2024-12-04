'Путина загнали в угол': топ-генерал США объяснил последствия краха РФ в Сирии

Вкратце:
- Россия потеряет военные базы в Средиземном море в случае свержения режима Башара Асада в Сирии
- Союзники России постепенно сокращают ее поддержку
Если режим Башара Асада в Сирии будет свергнут, Россия потеряет свои военные базы в этой стране, что значительно ограничит ее способность влиять на Средиземноморский регион. Такое мнение высказал бывший командующий армии США в Европе, генерал в отставке Марк Гертлинг, в интервью для CNN.
Гертлинг напомнил о двух ключевых российских базах в Сирии - военно-морской в Тартусе и авиационной на базе Хмеймим, которые обеспечивают Москве стратегический доступ к Средиземному морю. По его словам, потеря этих баз в случае свержения сирийского режима серьезно ограничит возможности Кремля влиять на регион.
В то же время генерал подчеркнул, что Россия уже существенно потеряла свое влияние в Черном море из-за войны с Украиной, а ее базы в Балтийском регионе, в частности в Калининграде, также находятся под угрозой.
"Путина действительно загнали в угол. Все эти базы являются критически важными для военного присутствия России в этих регионах, а повышение активности повстанцев в Сирии усилило беспокойство относительно российских маршрутов снабжения даже там", - подчеркнул Гертлинг.
Гертлинг отметил, что эти вызовы дополняются экономическими проблемами РФ и сокращением поддержки со стороны ее союзников.
"Какими бы спокойными ни казались Путин и его представитель, у них нет причин чувствовать себя хорошо по поводу происходящего", - считает Гертлинг.
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Напомним, как ранее сообщал Главред, Сирия вновь стала эпицентром внимания из-за эскалации вооруженного конфликта, который длится уже более десяти лет. Последние события усугубляют гуманитарный кризис и угрожают стабильности в регионе. Главред подготовил обзор ключевых моментов обострения, влияния России и потенциальной связи с ситуацией в Украине.
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Что известно о CNN?
CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей.
Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.
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