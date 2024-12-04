Пополнение ПВО от стран НАТО: Украина может получить 20 систем до конца года - МИД

Что сообщили в МИД:
- Силы обороны нуждаются в усилении ПВО
- Продолжается работа над новыми поставками систем
- Россия создала угрозу глобальной безопасности
Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига проинформировал партнеров НАТО о необходимости обеспечить Украину дополнительными системами противовоздушной обороны.
Об этом сообщили в МИД Украины по итогам заседания Совета Украина-НАТО. Речь идет о предоставлении Силам обороны 20 систем. Их могут передать Украине еще до конца 2024 года.
В Министерстве также рассказали, что хоть Украина и работает над усилением защиты неба, полностью уберечь от врага все стратегические и гражданские объекты на нашей территории не удается.
Касается это в частности ударов страны-агрессора России по энергетической инфраструктуре, поэтому Украина созывает внеочередное заседание Совета управляющих МАГАТЭ 12 декабря.
"Российские удары по электроподстанциям, которые определены МАГАТЭ как критические для ядерной безопасности и защищенности, представляют угрозу глобальной безопасности", - говорится в сообщении.
Усиление ПВО Украины - последние новости
Напомним, Главред писал, что США и европейские компании сотрудничают с Украиной в создании новых систем ПВО на замену ЗРК С-300 и ракеты Р-27 класса "воздух-воздух".
Ранее стало известно, что Украина и Германия заключили соглашение о немедленном усилении украинской противовоздушной обороны. Оно предусматривает договоренности, согласно которым страны-подписанты будут делать взносы в совместные проекты или финансировать собственные проекты, направленные на укрепление возможностей ПВО Вооруженных сил Украины.
Накануне также Италия официально анонсировала отправку в Украину второй батареи ПВО системы Samp-T для защиты гражданского населения.
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Что такое МИД Украины?
Министерство иностранных дел Украины (МИД Украины) - центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины. МИД Украины является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти в формировании и обеспечении реализации государственной политики в сфере внешних отношений Украины, пишет Википедия.
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