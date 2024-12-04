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Пополнение ПВО от стран НАТО: Украина может получить 20 систем до конца года - МИД

Анна Косик
4 декабря 2024, 15:02
294
Западные партнеры могут передать Украине необходимые системы в достаточно короткие сроки.
НАТО, Патриот
Украине необходимо защитить не только гражданские, но и энергетические объекты / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua, US Army

Что сообщили в МИД:

  • Силы обороны нуждаются в усилении ПВО
  • Продолжается работа над новыми поставками систем
  • Россия создала угрозу глобальной безопасности

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига проинформировал партнеров НАТО о необходимости обеспечить Украину дополнительными системами противовоздушной обороны.

Об этом сообщили в МИД Украины по итогам заседания Совета Украина-НАТО. Речь идет о предоставлении Силам обороны 20 систем. Их могут передать Украине еще до конца 2024 года.

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В Министерстве также рассказали, что хоть Украина и работает над усилением защиты неба, полностью уберечь от врага все стратегические и гражданские объекты на нашей территории не удается.

Касается это в частности ударов страны-агрессора России по энергетической инфраструктуре, поэтому Украина созывает внеочередное заседание Совета управляющих МАГАТЭ 12 декабря.

"Российские удары по электроподстанциям, которые определены МАГАТЭ как критические для ядерной безопасности и защищенности, представляют угрозу глобальной безопасности", - говорится в сообщении.

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Удары России по Украине/ Инфографика: Главред

Усиление ПВО Украины - последние новости

Напомним, Главред писал, что США и европейские компании сотрудничают с Украиной в создании новых систем ПВО на замену ЗРК С-300 и ракеты Р-27 класса "воздух-воздух".

Ранее стало известно, что Украина и Германия заключили соглашение о немедленном усилении украинской противовоздушной обороны. Оно предусматривает договоренности, согласно которым страны-подписанты будут делать взносы в совместные проекты или финансировать собственные проекты, направленные на укрепление возможностей ПВО Вооруженных сил Украины.

Накануне также Италия официально анонсировала отправку в Украину второй батареи ПВО системы Samp-T для защиты гражданского населения.

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Что такое МИД Украины?

Министерство иностранных дел Украины (МИД Украины) - центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины. МИД Украины является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти в формировании и обеспечении реализации государственной политики в сфере внешних отношений Украины, пишет Википедия.

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