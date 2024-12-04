Членство Украины в НАТО: две страны не готовы предоставить Киеву приглашение - СМИ

Вы узнаете:
- Какие страны выступают против вступления Украины в НАТО
- Есть ли готовность пригласить Украину в Альянс
Германия и США пока не готовы поддержать предоставление Украине официального приглашения для вступления в НАТО. Позиция этих стран является ключевым препятствием для рассмотрения этого вопроса. Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на источник в Альянсе.
По словам собеседника, вступление в НАТО пока не стоит на повестке дня.
"Проблема лежит в основном в плоскости США и Германии. Мы можем только догадываться, что их больше всего беспокоит, но вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня", - сказал собеседник издания.
Также источник сообщил, что против приглашения Украины выступают также Словакия и Венгрия.
"Но это видно из заявлений их политиков", – отметил он.
Люксембург высказался против членства Украины в НАТО
Как пишет Spiegel, министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель во время встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе 3 декабря не поддержал идею вступления Украины в Альянс.
"Я считаю, что членство в НАТО снова принесет напряженность", - сказал он.
По мнению главы МИД Люксембурга, членство страны, на которую напала Россия, может немедленно привести к дальнейшим конфликтам. При этом министр поддержал членство Украины в Европейском Союзе.
Украина и НАТО - последние новости
3 декабря, в день начала министерской встречи НАТО, Министерство иностранных дел Украины обнародовало официальную позицию относительно гарантий безопасности, которые могли бы служить инструментом сдерживания российской агрессии. В своем заявлении МИД подчеркнул отказ от любых гарантий, которые могли бы заменить полноправное членство в НАТО.
Руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович считает, что таким образом Киев пытается повысить ставки на фоне разговоров о возможных мирных переговорах и альтернативных сценариях для Украины.
Как сообщал Главред, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что вступление Украины в НАТО может остановить горячую фазу войны.
По словам президента, Киев считает реальным вариант, когда страна присоединяется к НАТО, но во время войны на нее не распространяется действие 5 статьи. Однако вхождение Украины в блок возможно лишь полностью, а не без отдельных территорий.
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