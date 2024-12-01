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Вступление Украины в НАТО: возможно ли присоединение к Альянсу без отдельных территорий - Зеленский

Даяна Швец
1 декабря 2024, 16:20обновлено 1 декабря, 16:58
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Оккупацию своих территорий страной-оккупантом - Российской Федерацией Украина никогда не признает.
Вступление Украины в НАТО: возможно ли присоединение к Альянсу без отдельных территорий - Зеленский
Зеленский прокомментировал вступление Украины в НАТО / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Что сказал Зеленский:

  • Только отдельная часть территорий Украины не может быть приглашена в Альянс
  • США, Германия и Венгрия пока что не видят Украину в НАТО
  • Вскоре будут введены санкции против теневого флота РФ

Киев считает реальным вариант, когда страна присоединяется к НАТО, но во время войны на нее не распространяется действие 5 статьи. Однако вхождение Украины в блок возможно лишь полностью, а не без отдельных территорий.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в воскресенье, 1 декабря 2024 года, во время проведения в Киеве совместного брифинга с новоназначенным президентом Европейского совета Антониу Коштой, передает УНИАН.

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Войдет ли Украина в НАТО без деоккупированных территорий?

"Не может быть приглашена в НАТО часть территорий Украины. Это автоматическое признание, что все остальные территории не только в опасности, а все другие территории не являются украинскими. Поэтому Украина никогда на это не пойдет", - подчеркнул глава украинского государства.

Относительно вступления Украины в НАТО глава государства подчеркнул, что вступление в Альянс стало бы лучшей гарантией безопасности для Украины и это, как и интеграция в ЕС, являются принципиальными вещами.

Однако, в Североатлантический Альянс не может, по его словам, присоединиться только часть страны.

"Безусловно, все это вернется. Безусловно, очень хотелось бы, чтобы большинство (утраченных в результате российской оккупации территорий - ред.) вернулось дипломатическим путем, чтобы не было такого количества жертв. Я не уверен, что все это понимают, но я хочу, чтобы цивилизованный мир в большинстве своем это понимал", - пояснил Зеленский.

вступление в НАТО инфографика
Вступление в НАТО / Инфографика: Главред

Кто из партнеров не хочет видеть Украину в НАТО?

Также стоит учитывать, что США, Германия и Венгрия продолжают скептически относиться к перспективе приглашения Украины к будущему членству в НАТО.

В частности, у президента Владимира Зеленского спросили, стоит ли Украине ожидать положительного решения на встрече министров иностранных дел стран НАТО, которая состоится 3-4 декабря, относительно рекомендации лидерам альянса пригласить Украину к будущему членству.

"Я не знаю, что там может быть: окно откроется, окно закроется! Уже столько было этих окон, если честно. Это зависит от партнеров. Они знают нашу позицию. Мы хотели бы рекомендацию от министров иностранных дел, но иллюзии нет. Есть те скептические страны, США на сегодня входят в список этого, к сожалению, скепсиса", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что пока не может сказать, примет ли действующий президент США Джо Байден решение рекомендовать такой шаг. В то же время он отметил, что позиция государственного секретаря США Энтони Блинкена является более позитивной.

"Но, есть еще немецкая сторона. Есть еще венгерская сторона, и поэтому, только консолидированный сигнал может быть положительно воспринят всеми лидерами", - сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что встреча министров иностранных дел на следующей неделе не является последней возможностью для принятия этого решения.

"В любом случае, можно рассчитывать на следующие шаги, если есть политическая воля. Есть два месяца у действующей власти в США. Они имеют влияние на тех немногих европейских скептиков... Я ни в чем не вижу никаких рисков. Я лично не вижу! И большинство стран НАТО не видят никаких рисков от рекомендации относительно положительного будущего членства Украины в НАТО. Это даже не приглашение. Это рекомендация министров иностранных дел лидерам относительно будущего приглашения Украины в НАТО", - подчеркнул Зеленский.

Новые санкции против России

Кроме этого, президент Зеленский также призвал ЕС ввести санкции против теневого флота РФ - сейчас идет подготовка нового санкционного пакета.

"Важно, чтобы пакет был утвержден в ближайшее время. Уже есть работа стран (в виде - ред.) санкций против российского теневого флота. Это стоит поддерживать на уровне всего Европейского Союза. Мы об этом сегодня говорили. Именно танкерный флот обеспечивает Путину наибольшую часть доходов на войну против Украины", - сказал Зеленский.

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, недавно экс-генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о вступлении Украины в НАТО. По его словам, нужна граница, которая определяет, где применяется статья 5, и Украина должна контролировать всю территорию до этой границы.

Недавно президент Зеленский также выдал заявление о вступлении. По его мнению, именно членство Украины в НАТО может остановить горячую фазу войны.

В то же время издание Politico раскрыло, кто тормозит вступление Украины в НАТО. Позиция некоторых стран контрастирует со странами Балтии и Польшей. Они относятся к идее приглашения Украины в Альянс с большим энтузиазмом.

Другие новости о НАТО:

Курс Украины на членство в НАТО и ЕС

7 февраля 2019 года Верховная Рада приняла закон О внесении изменений в Конституцию Украины (о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора), инициированный президентом.

За соответствующее решение проголосовали 334 народных депутата.

19 февраля этот закон торжественно подписал в парламенте пятый президент Украины Петр Порошенко.

21 февраля 2019 года изменения в Конституцию вступили в силу.

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