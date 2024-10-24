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Семь стран против: Politico раскрыло, кто тормозит вступление Украины в НАТО

Руслана Заклинская
24 октября 2024, 01:12
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Сопротивление вступлению Украины в НАТО оказывает Венгрия и Словакия, но их действия обусловлены прокремлевскими позициями их лидеров, говорится в материале Politico.
Семь стран против: Politico раскрыло, кто тормозит вступление Украины в НАТО
Против приглашения Украины в НАТО выступают семь стран - Politico / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, lithuania.mfa.gov.ua

Семь стран-членов НАТО выступают против приглашения Украины в Альянс. Среди них - США, Германия, Испания, Бельгия, Словения, Словакия и Венгрия. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники в Вашингтоне и военно-политическом блоке.

Германия и США являются ключевыми странами, тормозящими процесс принятия Украины в НАТО. Они не спешат приглашать Киев в Альянс, поскольку опасаются прямого военного столкновения с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что канцлер Германии Олаф Шольц, хотя и является одним из главных поставщиков оружия для Украины после США, не поддерживает быстрое вступление Киева в НАТО.

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"У меня очень хорошие отношения с Шольцем. Я благодарен, что Шольц помогает. Германия - вторая по уровню поддержки. Но то, что немецкая сторона скептически относится к нашему вступлению в НАТО, это факт... Нам всем придется много работать с немецкой стороной. Но все равно Соединенные Штаты будут иметь на это влияние", - сказал Зеленский.

Также сопротивление вступлению Украины в НАТО оказывает Венгрия и Словакия, ведь эти страны занимают прокремлевскую позицию. Премьер Венгрии Виктор Орбан блокирует европейские средства на вооружение для Украины и вышел из программы НАТО по предоставлению летальной помощи. Словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что вступление Украины в НАТО может привести к третьей мировой войне и категорически отказался поддержать этот шаг.

"Такие страны, как Бельгия, Словения или Испания, прячутся за США и Германией. Они не хотят", - сказал один из представителей НАТО на условиях анонимности.

Другой чиновник заявил, эти страны отмечают, что они готовы поддерживать вступление Украины только "абстрактно", но когда дело доходит до практических действий, они начнут отрицать эту идею более публично.

Эта позиция контрастирует со странами Балтии и Польшей. Они относятся к идее приглашения Украины в Альянс с большим энтузиазмом.

вступление в НАТО инфографика
Вступление стран в НАТО / Инфографика: Главред

Что такое Politico?

Politico - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния, охватывает темы политики и управления в Соединенных Штатах Америки и на международном уровне. Контент распространяется через телевидение, Интернет, газету The Politico и радио, пишет Википедия.

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Напомним, генсек НАТО Марк Рютте недавно отметил, что Украина станет 33-й или 34-й страной-членом Альянса. В то же время четких сроков этого процесса не назвал, сказав лишь, что это произойдет "однажды".

Вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что Украину пригласят в НАТО в пределах ее границ по состоянию на 1991 год. Она подчеркнула, что вступление без возвращения временно оккупированных территорий не рассматривается.

Также президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Украина получит приглашение в НАТО в пределах международно признанных границ. Он подчеркнул, что этот вопрос является принципиальным.

Кроме этого, министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж не против вступления Украины в НАТО. Он отметил, что вопрос приглашения Украины во многом зависит от новой администрации в США.

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