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"Украина будет 33-м членом НАТО": генсек Альянса сделал неожиданное заявление и назвал дату

Юрий Берендий
17 октября 2024, 11:15
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В НАТО выразили уверенность в том, что вступление Украины в Альянс точно состоится, однако сейчас вопрос в хронологии.
'Украина будет 33-м членом НАТО': генсек Альянса сделал неожиданное заявление и назвал дату
Генсек НАТО сделал новое заявление о вступлении Украины в Альянс / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил уверенность в том, что Украина станет 33-й или 34-й страной-членом НАТО и заявил, что это произойдет "однажды". Соответствующее заявление он сделал перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе в четверг, сообщает "Европейская правда".

Рютте выступил на следующий день после того, как президент Владимир Зеленский представил свой "план победы", который включает получение приглашения к вступлению в НАТО. Он не стал комментировать, стали ли страны Альянса более благосклонными к этому предложению.

"На данный момент выглядит, что Украина будет 33-м членом. Но, возможно, перед ними вынырнет кто-то другой. Но Украина будет членом НАТО в будущем. Это то, что мы решили в Вашингтоне. Поэтому вопрос сейчас - о хронологии", - сказал генсек НАТО.

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По его словам, на данный момент союзники сосредоточены на шагах, которые прокладывают путь к членству Украины.

Однако, генсек НАТО не смог назвать конкретные сроки вступления Украины в НАТО, отметив, что происходит конкретная работа над этими направлениями, чтобы Украина действительно смогла стать полноправным членом Альянса "однажды".

вступление в НАТО инфографика
Вступление стран в НАТО / Инфографика: Главред

Кто такой Марк Рютте?

Марк Рютте - нидерландский политик, лидер Народной партии за свободу и демократию с 2006 до 2023 года. 26 июня 2024 года назначен генеральным секретарем НАТО, вступил в должность 1 октября 2024 года. Премьер-министр Нидерландов с 14 октября 2010 года по 2 июля 2024 года.

После окончания института работал в течение десяти лет в пищевой компании, пока в 2002 году не перешел в сферу национальной политики. Был министром по социальным делам, затем - образования, культуры и науки в первом и втором правительстве Балкененде, возглавлял фракцию Народной партии за свободу и демократию во второй палате Генеральных штатов.

Рютте объявил о намерении баллотироваться на пост Генерального секретаря НАТО вместо Йенса Столтенберга в октябре 2023 года, и его намерение получило официальную поддержку от правительств США, Великобритании, Германии и Франции в феврале 2024 года. Марку Рютте в течение следующих месяцев удалось преодолеть оппозицию Турции, Венгрии, Словакии и Румынии, причем его последний конкурент, президент Румынии Клаус Йоханнис, отказался от соревнования за пост в июне 2024 года, пишет Википедия.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский надеется, что Украина получит приглашение в НАТО в течение следующих нескольких месяцев, хотя о полной интеграции в Альянс речь пока не идет.

Летом этого года в НАТО подтвердили, что Украина обязательно станет членом Альянса, однако сейчас продолжаются переговоры по подготовке к вступлению. Об этом заявила посол США при НАТО Джулианна Смит.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рюте постоянно поддерживает связь с Украиной, отмечая, что путь к членству в Альянсе является необратимым, а он сам осведомлён о ключевых аспектах плана победы Украины.

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война в Украине НАТО Марк Рютте
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