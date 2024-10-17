'Есть предпосылки': в ВСУ заинтриговали заявлением о наступлении на Харьковщине

Ситуация на Харьковском направлении остается тяжелой, однако у ВСУ есть предпосылка для разгрома врага и дальнейшей деоккупации, отметил военный.

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В ВСУ заинтриговали заявлением о наступлении на Харьковщине / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Силы обороны продолжают сопротивляться врагу на Харьковщине, и на одном из участков фронта появляются условия для освобождения оккупированных территорий. Об этом сообщил командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко в эфире телемарафона, отметив, что все занимаемые позиции удерживаются украинскими военными.

Федоренко также рассказал, что поселок Липцы на Харьковщине, где продолжаются бои, находится под контролем Сил обороны, несмотря на попытки врага продвинуться вглубь. Военный отмечает, что враг наращивает интенсивность боевых действий и пытается выполнить поставленные задачи, продвигаясь вглубь украинских территорий.

Однако, украинские войска эффективно противостоят этому давлению. По словам Федоренко, комбинированные атаки, применение бронетехники и беспилотников не позволяют врагу достичь своих целей. Кроме того, Силы обороны проводят операции, способствующие вытеснению оккупантов.

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"Все позиции, которые удерживают Силы обороны, остаются за нами. Более того, формируется предпосылка, путем разгрома врага, для того, чтобы деоккупировать нашу землю, выбивать врага с занимаемых им позиций", - отметили в 92-й бригаде.

На Купянском направлении ситуация значительно сложнее. По словам Юрия Федоренко, противник всеми силами пытается выполнить задачу командования - закрепиться на левом берегу реки Оскол.

"Для них принципиально важно создать там плацдарм для дальнейшей оккупации Купянска-Узлового. Для достижения этой задачи противник не жалеет ни сил, ни средств", - отметил Федоренко.

Командир батальона 92-й бригады отметил, что враг непрерывно, волна за волной, бросает в бой живую силу, стремясь максимально вытеснить подразделения Сил обороны с их позиций.

Кто такой Юрий Федоренко? Юрий Федоренко - украинский политик, правозащитник, общественный деятель и военный. Депутат Киевского городского совета с 1 декабря 2020 г. Секретарь постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений. С первого дня полномасштабного российского вторжения в Украину воевал в составе 112 бригады 128 батальона Теробороны в должности командира 4 роты. 9 февраля 2023 года Федоренко возглавил одну из первых в Украине рот ударных авиационных комплексов (РУБпАК "Ахиллес") в составе 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. 31 января 2024 года рота масштабировалась в батальон (БУБпАК "Ахиллес"), пишет Википедия.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины продвинулись в районе села Липцы в Харьковской области, а российские оккупанты достигли определенных успехов возле четырех населенных пунктов на Донбассе. Об этом 17 октября сообщили аналитики DeepState.

Во время масштабной операции на севере Харьковской области украинские разведчики зачистили 400 гектаров леса и уничтожили почти полк российских оккупантов, сообщает пресс-служба ГУР МОУ.

Военные 3-й отдельной штурмовой бригады сообщили, что украинские защитники не только отбили ранее утраченные позиции, но и взяли в плен значительное количество российских военных.

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