Оккупантов могут отправить в КНДР: Кремль поставили в неловкое положение

Россия подписала документ, обязывающий ее помочь КНДР в случае войны против Южной Кореи.

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Россия поможет КНДР в случае развертывания войны против Южной Кореи / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Страна-агрессор Россия заключила договор с Северной Кореей, предусматривающий интенсивное взаимодействие во всех сферах безопасности. То есть, если КНДР начнет войну против Южной Кореи, РФ в случае необходимости должна была бы предоставить союзнику помощь, в том числе и в живой силе.

Кремлевскому голосу, пресс-секретарю российского диктатора Путина Пескову задали неудобный вопрос по этому поводу во время пресс-конференции. Журналисты уточнили, готова ли Россия на такую помощь КНДР.

Песков ответил, что все формулировки в договоре однозначны и не требуют дополнительного уточнения. Что, вероятно, означает готовность кремлевского диктатора отправить свои войска в КНДР при необходимости.

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Ведь Северная Корея уже начала выполнять обязательства в рамках этого договора. Еще в начале октября в КНДР заявили о подготовке своих военных для отправки в Россию, а впоследствии в СМИ появилась информация о якобы намерении перебросить несколько тысяч корейских военнослужащих на территорию Курской области.

Северная Корей VS Южная Корея / Инфографика: Главред

Кто такой Дмитрий Песков? Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

Привлечение Россией войск КНДР

Напомним, о том, что в Украине воюют солдаты из Северной Кореи сообщали аналитики ISW. По их данным, часть из этих военных проходит подготовку в России для возможного дальнейшего развертывания вместе с российскими войсками.

Ранее также в СМИ со ссылкой на источники в разведке проинформировали, что на базе 11 отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ формируется "особый бурятский батальон", укомплектованный гражданами КНДР.

О фактическом включении КНДР в войну в Украине заявлял и президент Владимир Зеленский. Глава государства ссылался на подробные доклады разведок.

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