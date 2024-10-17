Оккупантов могут отправить в КНДР: Кремль поставили в неловкое положение

Страна-агрессор Россия заключила договор с Северной Кореей, предусматривающий интенсивное взаимодействие во всех сферах безопасности. То есть, если КНДР начнет войну против Южной Кореи, РФ в случае необходимости должна была бы предоставить союзнику помощь, в том числе и в живой силе.
Кремлевскому голосу, пресс-секретарю российского диктатора Путина Пескову задали неудобный вопрос по этому поводу во время пресс-конференции. Журналисты уточнили, готова ли Россия на такую помощь КНДР.
Песков ответил, что все формулировки в договоре однозначны и не требуют дополнительного уточнения. Что, вероятно, означает готовность кремлевского диктатора отправить свои войска в КНДР при необходимости.
Ведь Северная Корея уже начала выполнять обязательства в рамках этого договора. Еще в начале октября в КНДР заявили о подготовке своих военных для отправки в Россию, а впоследствии в СМИ появилась информация о якобы намерении перебросить несколько тысяч корейских военнослужащих на территорию Курской области.
Кто такой Дмитрий Песков?
Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.
После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".
Привлечение Россией войск КНДР
Напомним, о том, что в Украине воюют солдаты из Северной Кореи сообщали аналитики ISW. По их данным, часть из этих военных проходит подготовку в России для возможного дальнейшего развертывания вместе с российскими войсками.
Ранее также в СМИ со ссылкой на источники в разведке проинформировали, что на базе 11 отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ формируется "особый бурятский батальон", укомплектованный гражданами КНДР.
О фактическом включении КНДР в войну в Украине заявлял и президент Владимир Зеленский. Глава государства ссылался на подробные доклады разведок.
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