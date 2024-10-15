РФ сколачивает северокорейский батальон: в ГУР узнали место переброски – СМИ

Подразделение формируют на базе 11 отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ, рассказали источники.

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КНДР может отправить войска в помощь РФ / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, kctv

В военной разведке раскрыли детали вероятного участия войск Северной Кореи в боевых действиях против украинских сил.

На базе 11 отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ формируется "особый бурятский батальон", укомплектованный гражданами КНДР, пишет LIGA.net со ссылкой на источник в ГУР.

Уточняется, что количество личного состава этого батальона составляет около 3000 человек. В настоящее время военные обеспечиваются стрелковым вооружением и боеприпасами.

"Разведчики предполагают, что батальон может быть привлечен к выполнению боевых задач вблизи Суджи и Курска", - добавили журналисты.

Армия КНДР - что о ней известно Корейская народная армия — вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики. В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года — стратегические ракетные войска, а также с 2017 года — специальные тактические войска, пишет Википедия. Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1, 2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годны к воинской службе 10 миллионов человек. Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами. Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

Участие войск КНДР в войне

В свою очередь глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко уточняет, что РФ может начать использовать военных из КНДР в Курской области.

"Россияне могут применить военных КНДР для начала в Курской области, но не исключается, что после российских полигонов несколько тысяч военных КНДР могут оказаться на временно-оккупированных территориях Украины вместе с бурятами", - добавил он.

Войска КНДР в Украине - последние новости по теме

Ранее эксперт Тарас Чмут предупредил о рисках переброски военных из КНДР. Северная Корея обладает большим мобилизационным ресурсом, предупредил Тарас Чмут.

Напомним, ранее сообщалось, что Северная Корея могла отправить в РФ своих элитных военных. КНДР отправила в Россию своих военных из элитного подразделения, которые будут заниматься в РФ обучением оккупантов.

Как сообщалось ранее, военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов оценил договор о стратегическом партнерстве, который подписали российский диктатор Владимир Путин и глава Северной Кореи Ким Чен Ын, и объяснил, в чем его суть.

Смотрите видео - армия КНДР на Донбассе:

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