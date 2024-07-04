Десятки тысяч солдат, туннельная война и ядерный удар: Жданов – об отправке войск КНДР в Украину

Ресурсы России на исходе, ей нужна поддержка войск КНДР, а для Украины это большая угроза, считает полковник запаса Олег Жданов.

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КНДР может предоставить Путину десятки тысяч солдат для войны против Украины – Жданов / Коллаж: Главред, фото: Главред, скриншот

Северная Корея может помогать России в войне не только снарядами, но и отправить свои войска в Украину. Речь идёт об отправке в помощь российским оккупантам строительных и инженерных подразделений армии КНДР. Об этом сообщила южнокорейская телекомпания TV Chosun со ссылкой на южнокорейского правительственного чиновника, пожелавшего остаться неизвестным.

Однако, по словам заместителя спикера Минобороны США Сабрины Сингх, пока что нет подтверждения того, что Ким Чен Ын отправит своих людей на войну в Украину. А пресс-секретарь военного ведомства США генерал-майор Пэт Райдер отметил, что такие силы КНДР станут "пушечным мясом".

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду рассказал, какова вероятность, что Ким Чен Ын таки отправит свои войска в Украину, чем опасны инженерные подразделения северокорейской армии и какие проблемы могут создать для ВСУ, почему при "неограниченном человеческом ресурсе" Путин набирает солдат для войны не в России, а просит у северокорейского диктатора, а также вступят ли войска отдельных европейских стран в войну на стороне Украины, если КНДР отправит сюда свои подразделения на стороне РФ.

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Как вы оцениваете вероятность того, что северные корейцы действительно будут участвовать в войне на стороне России?

Вероятность отправки войск КНДР в Украину существует, но она невысока. Ким Чен Ын не настолько глуп, чтобы попасть ещё под одну волну санкций. Причём эти санкции могут коснуться не только Северной Кореи, но и Китая, поскольку именно он является главным меценатом существования Северной Кореи. Поэтому такая угроза есть, но вероятность реализации такого сценария не очень велика.

Путин, безусловно, очень хочет привлечь к войне и КНДР, потому что появление любой третьей стороны на поле боя в этом конфликте повышает статус самой войны. Лаврова пустили на конференцию в Нью-Йорк, и там он заявил, что Россия готова к переговорам, но с Европой, не с Киевом. Повышение статуса войны как раз и будет означать повышение уровня переговоров – не с Киевом, а с коллективным Западом. Будут ли в них участвовать США – это второстепенный вопрос на данном этапе. Москва готова разговаривать с Брюсселем, особенно сейчас, когда Орбан председательствует в Совете ЕС, и это для неё было бы выгодно.

Поэтому появление третьей стороны (не важно, какой именно – северокорейской или афганской, или иранской) выгодно России. Тогда Путин скажет, что это региональная война, потому с Киевом разговаривать незачем, а говорить нужно с меценатами, которые поддерживают Киев.

Путин очень хочет втянуть в войну Северную Корею, считает Жданов / Фото: сайт Кремля

Если усиление российских войск военнослужащими из Северной Кореи случится, то как это может повлиять на события на поле боя? Насколько я понимаю, сейчас речь идёт только об инженерных подразделениях войск КНДР. То есть россияне будут штурмовать, а северные корейцы рыть окопы?

Не нужно недооценивать инженерные подразделения войск КНДР и вероятные последствия их появления в Украине. У Северной Кореи гигантский опыт в туннельной войне. У нас были туннели на Авдеевском и Турецком направлениях: благодаря туннелям войска противника пробрались к нашим позициям, вышли позади них и начали вести огонь и окапываться. А северные корейцы во время войны в скальных грунтах вырыли 500 км туннелей. Америка тогда сделала ставку на авиацию, а северные корейцы спрятались в туннели и устроили туннельную войну.

Для нас туннельная война была бы очень плохим вариантом. Представьте такую войну где-то на севере Украины, в Сумской и Черниговской областях: проникновение войск противника на нашу территорию, обход наших рубежей и т.д. Так что это большая угроза.

Кстати, Путин может воспользоваться ещё одной лазейкой. В коммунистических режимах есть понятие добровольцев. И Ким Чен Ын может отправить в Украину не войска, а добровольцев. Так в своё время Советский Союз воевал в Испании – там не было Красной Армии, воевали добровольцы, помогая движению сопротивления бороться с Франко. Это у нас вполне вероятно.

А то, что в Украину прибудут инженерные бригады с техникой и всем остальным, маловероятно. Скорее техника будет идти отдельно, бригады – отдельно. Это будут какие-то сводные отряды, которые смогут осуществлять фортификации для вооруженных сил Российской Федерации.

России очень нужна поддержка, её ресурс на исходе. Не сегодня-завтра Россия начнёт потихоньку схлопываться.

Почему Путину понадобились люди Ким Чен Ына? Где же его прославленный "неограниченный человеческий ресурс", если для войны ему нужны уже корейцы?

Ресурс у России, по большому счёту, есть, но Путин боится его задействовать. А желающих и добровольцев становится всё меньше и меньше. Объявить жёсткую волну мобилизации на сегодняшний день – это значит спровоцировать социальный взрыв. Если в 2022 году это обошлось просто гигантским, рекордным за 20 лет пребывания Путина у власти падением его рейтинга, то сегодня это будет социальный взрыв.

Именно поэтому сегодня российское командование в 21 стране мира вербует наемников для войны. В тюрьмах зэки закончились – в РФ закрыли 50 колоний (представьте, сколько заключенных Россия отправила на фронт)! Сейчас там шерстят женские колонии и начали вербовать на войну подследственных, то есть, если человек подписывает контракт, с него снимаются обвинения.

Россия же использует заключённых как "пушечное мясо", потому, естественно, они быстро заканчиваются.

Да, действительно. А что важно – происходит деградация российских солдат в плане боевого опыта. Получается, за счёт поставок "пушечного мяса" идёт естественный отбор: все, кто выжил в первом бою, продолжают наращивать навыки и обучаться. Слабых убивают, сильные остаются.

Правда, уровень спецназа и ВДВ Россия пытается поддерживать, и туда набирают людей из числа ветеранов. Молодежь они гребут для других целей. Считайте сами, в РФ объявлен призыв 150 тысяч человек в этом году, его продлили до 15 июля, потому что не могут набрать такое количество призывников. "Госдура РФ" приняла поправку к закону о том, что после принятия присяги солдат имеет право подписать контракт, то есть призывник уже считается подготовленным солдатом. И из 147 тысяч уже набранных призывников будет около 50 тысяч контрактников, которых отправят на фронт. Таким образом противник сейчас укомплектовывается людьми.

Другой момент – оснащённость российского войска. Инженерной техники у России не так много. Уже везде копают гражданские эскалаторы и бульдозеры, а наши FPV-дроны продолжают их жечь. Поэтому Путину очень нужна инженерная техника, а самое главное – опыт Северной Кореи в плане туннельной войны.

А чем ещё участие в войне северных корейцев для нас опасно? Может ли Ким Чен Ын не ограничиться инженерными частями, а отправить в Украину и другие подразделения своих войск?

Я очень в этом сомневаюсь. Если Ким Чен Ын будет раздавать войска налево и направо, просядет его политический вес. Ведь он пугает Южную Корею и готовится к войне. Он и так уже отдал около шести миллионов снарядов, больше половины из них – это миномётные мины, а остальное – снаряды 122-го и 152-го калибров. Но запасы КНДР не бесконечны. На то, чтобы произвести такое количество мин и снарядов и снова заложить на склады, тоже понадобится время. А чем тогда Ким Чен Ын будет воевать с Южной Кореей?

Ким Чен Ын может предоставить Путину десятки тысяч солдат, утверждает Жданов / скриншот

А сколько вообще людей Ким Чен Ын может предоставить Путину? Речь идёт о сотнях человек или тысячах?

Это десятки тысяч человек. Численность армии КНДР (людей в строю) – это плюс-минус миллион. Также 4,7 миллиона человек в резерве. И это без тотальной мобилизации, это резерв первой очереди. А так, в Северной Корее служат все: и женщины, и мужчины.

Так что Ким Чен Ын может предоставить Путину очень много солдат из числа резерва, плюс специалистов действующей армии, то есть это могут быть десятки тысяч человек.

Если в войну на стороне России таким образом вступит КНДР, может ли это быть основанием для того, чтобы на стороне Украины начали воевать военнослужащие других европейских стран, которые уже заявляли о готовности предоставить свои войска? Например, Макрон об этом много говорил. То есть могут ли вступить в войну иностранные контингенты?

Да, могут. Они могут появиться в двух ипостасях:

в кризисной ситуации для защиты украинского населения от геноцида в случае обвала нашего фронта и продвижения российских войск вглубь Украины,

могут появиться специалисты-инструкторы, которые смогут ремонтировать технику, обучать личный состав, возя в Европу и обратно наших людей.

Но в любом случае все эти движения приведут к тому, что с появлением с обеих сторон ещё хотя бы по одному участнику конфликта (при этом не важно, будут это регулярные войска или инструкторы), война в Украине постепенно будет перерастать в мировую войну.

И тогда война может затянуться, или, наоборот, её всеми силами будут стараться поскорее свернуть?

Война тогда затянется и закончится плачевно, потому что постоянно будет меняться баланс сил на поле боя с вовлечением в конфликт новых стран. Эти силы будут нарастать, что неизбежно приведёт к применению ядерного оружия.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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