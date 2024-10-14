Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Угроза прорыва на фронте: Чмут предупредил о рисках переброски военных из КНДР

Алексей Тесля
14 октября 2024, 02:30
5
Северная Корея обладает большим мобилизационным ресурсом, предупредил Тарас Чмут.
Угроза прорыва на фронте: Чмут предупредил о рисках переброски военных из КНДР
/ Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, kctv

Директор волонтерского фонда "Вернись живым", ветеран АТО Тарас Чмут считает, что Северная Корея может стать серьезным игроком в войне на Украине.

Такое мнение он высказал в сообщении в сервисе микроблогов Х (бывший Twitter).

По словам военного эксперта, КНДР может помочь стране-агрессору РФ в большом мобилизационном ресурсе.

видео дня

При этом он не исключил, что военная помощь Северной Кореи может привести к прорыву врага на одном из участков фронта.

"Помимо 70% внешних поставок боеприпасов, здесь еще может быть большой мобилизационный ресурс — одномоментное усиление какого-то участка фронта ~10 к подготовленных в/с, на фоне тотального кризиса в ВСУ может привести к прорыву фронта с выходом на оперативное пространство ", — написал Чмут.

Кто такой Тарас Чмут

Тарас Чмут - военный аналитик, сержант резерва морской пехоты ВМСУ, волонтер, участник российско-украинской войны. Основатель "Украинского милитарного центра". Председатель фонда "Вернись живым" (с 2020 года).

Прослужил в морской пехоте 2,5 года, был командиром взвода разведки 137 батальона. Участвовал в боях под Широкино и Павлополем. Уволился из рядов ВСУ в 2017 году в звании сержанта, пишет Википедия.

Ранее сообщалось, что Северная Корея могла отправить в РФ своих элитных военных. КНДР отправила в Россию своих военных из элитного подразделения, которые будут заниматься в РФ обучением оккупантов.

Напомним, ранее военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов оценил договор о стратегическом партнерстве, который подписали российский диктатор Владимир Путин и глава Северной Кореи Ким Чен Ын, и объяснил, в чем его суть.

Как сообщалось ранее, Северная Корея может помогать России в войне не только снарядами, но и отправить свои войска в Украину. Речь идет об отправке на помощь российским оккупантам строительных и инженерных подразделений армии КНДР. Об этом сообщила южнокорейская телекомпания TV Chosun.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости КНДР Северная Корея война России и Украины войска КНДР в Украине
Реклама

Главное за день

Ещё
РФ готовится к массированному ракетному удару: в Черное море вывели ракетоносители

РФ готовится к массированному ракетному удару: в Черное море вывели ракетоносители

00:57Украина
12 штурмов за день: названо город, на которой нацелилась РФ

12 штурмов за день: названо город, на которой нацелилась РФ

00:25Украина
Украину в скором времени атакуют новые магнитные бури: названы "опасные" даты

Украину в скором времени атакуют новые магнитные бури: названы "опасные" даты

23:37Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Украину накроют заморозки -3 градуса: в каких областях будет резкое похолодание

Украину накроют заморозки -3 градуса: в каких областях будет резкое похолодание

Гороскоп на завтра 14 октября: Близнецам - счастье, Львам - грандиозная возможность

Гороскоп на завтра 14 октября: Близнецам - счастье, Львам - грандиозная возможность

Гороскоп Таро на неделю с 14 по 20 октября: Львы будут блистать, Рыбам - награда

Гороскоп Таро на неделю с 14 по 20 октября: Львы будут блистать, Рыбам - награда

Кинбурнская коса "задвигалась": на Юге ситуация изменилась - Братчук

Кинбурнская коса "задвигалась": на Юге ситуация изменилась - Братчук

Гороскоп на неделю с 14 по 20 октября: Овну - дорога, Рыбам - важная встреча

Гороскоп на неделю с 14 по 20 октября: Овну - дорога, Рыбам - важная встреча

Последние новости

02:30

Угроза прорыва на фронте: Чмут предупредил о рисках переброски военных из КНДР

01:35

Пышные урожаи овощей и фруктов будут обеспечены: что надо делать в саду в октябре

00:57

РФ готовится к массированному ракетному удару: в Черное море вывели ракетоносители

00:25

12 штурмов за день: названо город, на которой нацелилась РФ

00:24

Перестала скрывать: молодая жена путиниста Петросяна показала беременный живот

Беларусь может оторваться от России: Жданов – о признаках тайной договоренности Лукашенко с ЗападомБеларусь может оторваться от России: Жданов – о признаках тайной договоренности Лукашенко с Западом
13 октября, воскресенье
23:37

Украину в скором времени атакуют новые магнитные бури: названы "опасные" даты

23:21

Жена "холостяка" Макацарии рассказала, когда на свет появится их второй ребенок

22:18

Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои 13 октября

22:14

21-летняя дочь Елены Кравец романтично раскрыла личность бойфренда

Реклама
21:52

"Большая война": Зеленский обеспокоенно обратился к партнерам из-за войск из КНДРВидео

21:48

Оккупанты штурмуют ВСУ на Бердянском направлении: что задумал враг - Попович

20:59

Первыми в плен будут попадать корейцы: куда РФ отправит бойцов из КНДР

20:32

Украина постепенно получает преимущество над РФ: генерал США объяснил, что произошло

19:56

Правило этикета, которое знают единицы: кто должен идти слева на улице, мужчина или женщина

19:22

"Охладит пыл Запада": Лукашенко оконфузился поддержкой ядерной доктрины Путина

19:10

Россияне опять совершили военное преступлениемнение

18:57

Популярная певица вышла замуж и "засветила" своего избранника

18:55

Заморозки, снег и сильный ветер: Украину атакует штормовая погода

18:45

Будет ли сбивать американская ПРО в 900 км от Украины ракеты РФ: СМИ оценили шансы

18:41

Визит Байдена не предусматривает: встречи в формате "Рамштайн" не состоится - СМИ

Реклама
18:18

Чуть не свалилась под стол: российская телеведущая жестко опозориласьВидео

18:05

Штрафы для пенсионеров: кому из украинцев может прийти более низкая пенсия

17:50

Боны, защищавшие Крымский мост, унесло в море

17:37

Юлия Санина воссоединилась с мужем за границей - где пара сейчасВидео

17:28

Какая чашка наполнится первой: мало кто даст ответ в загадке за 7 секунд

17:22

Украина не готова к морозной зиме: что будет с энергетикой - эксперт

17:19

Любовный гороскоп на неделю с 14 по 20 октября: Тельцу - гармония, Раку - потеря

17:15

Оккупанты ломанулись вперед на Харьковщине: враг, вероятно, дошел до важного объекта

16:18

Кинбурнская коса "задвигалась": на Юге ситуация изменилась - Братчук

16:05

"Санкциями не испугать": Жорин предупредил о появлении на фронте военных из КНДР

16:01

Бойфренд-военный Леси Никитюк похвастался звездной возлюбленной

15:55

Россия готовит новый обстрел: минимум 8 "бортов" снаряжены ракетами - OSINT

15:55

Дожди будут лить почти во всех областях: украинцев предупредили о сильной непогоде

15:22

Дождь, ветер и даже снег: синоптики предупредили украинцев об изменении погоды

14:47

В деле об убийстве Фарион всплыли новые лица: следствие изучает причастность

14:46

У Байдена снова изменились планы на поездку в Германию: что задумал Белый дом

14:06

"Казни происходят чаще": в МИД сделали заявление после расстрела россиянами украинских бойцов

13:45

Угроза отключений из-за снижения температуры: в Минэнерго дали однозначный ответ

13:26

Марши в честь РФ и лозунги против "нацизма": Германия с опозданием "отплатила" фанатке Путина

12:42

Шольц отказал Зеленскому: ФРГ не будет передавать Украине тяжёлую технику – Bild

Реклама
12:35

30 секунд до оккупанта: Джаред Лето соскучился за концертами в РФВидео

12:25

Украину накроют заморозки -3 градуса: в каких областях будет резкое похолодание

11:52

Нефтебаза в Феодосии догорела за неделю: какие последствия для оккупантов

11:46

F-16 ВСУ "завалил" российский Су-34: в Forbes раскрыли подробности битвы

11:37

Гороскоп Таро на неделю с 14 по 20 октября: Львы будут блистать, Рыбам - награда

11:32

РФ потеряла еще один Су-34, его мог сбить самолет F-16 - ISW

10:42

Дрон глушили РЭБом и добили ударом Су-57: новые детали уничтожения "Охотника"Видео

10:16

Финансовый гороскоп на неделю с 14 по 20 октября: кому ждать прибыли

10:14

Россияне расстреляли 9 украинских бойцов на Курщине: в DeepState рассказали о трагедии

09:59

Гороскоп на неделю с 14 по 20 октября: Овну - дорога, Рыбам - важная встреча

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять