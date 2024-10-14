Угроза прорыва на фронте: Чмут предупредил о рисках переброски военных из КНДР

Северная Корея обладает большим мобилизационным ресурсом, предупредил Тарас Чмут.

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/ Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, kctv

Директор волонтерского фонда "Вернись живым", ветеран АТО Тарас Чмут считает, что Северная Корея может стать серьезным игроком в войне на Украине.

Такое мнение он высказал в сообщении в сервисе микроблогов Х (бывший Twitter).

По словам военного эксперта, КНДР может помочь стране-агрессору РФ в большом мобилизационном ресурсе.

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При этом он не исключил, что военная помощь Северной Кореи может привести к прорыву врага на одном из участков фронта.

"Помимо 70% внешних поставок боеприпасов, здесь еще может быть большой мобилизационный ресурс — одномоментное усиление какого-то участка фронта ~10 к подготовленных в/с, на фоне тотального кризиса в ВСУ может привести к прорыву фронта с выходом на оперативное пространство ", — написал Чмут.

Кто такой Тарас Чмут Тарас Чмут - военный аналитик, сержант резерва морской пехоты ВМСУ, волонтер, участник российско-украинской войны. Основатель "Украинского милитарного центра". Председатель фонда "Вернись живым" (с 2020 года). Прослужил в морской пехоте 2,5 года, был командиром взвода разведки 137 батальона. Участвовал в боях под Широкино и Павлополем. Уволился из рядов ВСУ в 2017 году в звании сержанта, пишет Википедия.

Ранее сообщалось, что Северная Корея могла отправить в РФ своих элитных военных. КНДР отправила в Россию своих военных из элитного подразделения, которые будут заниматься в РФ обучением оккупантов.

Напомним, ранее военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов оценил договор о стратегическом партнерстве, который подписали российский диктатор Владимир Путин и глава Северной Кореи Ким Чен Ын, и объяснил, в чем его суть.

Как сообщалось ранее, Северная Корея может помогать России в войне не только снарядами, но и отправить свои войска в Украину. Речь идет об отправке на помощь российским оккупантам строительных и инженерных подразделений армии КНДР. Об этом сообщила южнокорейская телекомпания TV Chosun.

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