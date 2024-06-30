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США, Япония и Южная Корея создали "азиатскую версию НАТО": КНДР в панике

Юлия Закрепа
30 июня 2024, 14:46
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Пхеньян не будет игнорировать укрепление военного блока во главе с США и их союзниками и защитит региональный мир.
США, Япония и Южная Корея создали 'азиатскую версию НАТО': КНДР в панике
США, Япония и Южная Корея создали "азиатскую версию НАТО" / коллаж: Главред, фото: Википедия, ОП

КНДР раскритиковала совместные военные учения Южной Кореи, Японии и США, проведенные в этом месяце, заявив, что это показатель, что отношения между тремя странами переросли в "азиатскую версию НАТО"

В четверг, 27 июня, Южная Корея, Япония и США начали широкомасштабные совместные военные учения под названием "Freedom Edge" с привлечением военно-морских эсминцев, истребителей и атомного американского авианосца "Теодор Рузвельт", направленные на усиление защиты от ракет, подводных лодок и воздушных атак, передает Reuters.

Учения были разработаны для укрепления военного сотрудничества на фоне напряженности на Корейском полуострове из-за испытания оружия Северной Кореей.

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"Пхеньян не будет игнорировать укрепление военного блока во главе с США и их союзниками и защитит региональный мир агрессивным и подавляющим ответом, говорится в заявлении министерства иностранных дел Северной Кореи", - сообщает информационное агентство KCNA.

США, Япония и Южная Корея создали 'азиатскую версию НАТО': КНДР в панике
Что известно о КНДР / Инфографика: Главред

Что нужно знать о Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

В министерстве также заявили, что Вашингтон продолжает свои усилия по присоединению Южной Кореи и Японии к НАТО, добавив, что попытки Южной Кореи поставлять оружие Украине являются одним из примеров этих усилий.

Министерство обороны Южной Кореи заявило, что учения "Freedom Edge" были ответом на ядерную и ракетную программу Северной Кореи, но отвергло критику Пхеньяна.

В Сеуле также заявили, что пересмотрят возможность поставлять оружие непосредственно в Украину в знак протеста против недавнего договора о взаимной обороне, подписанного между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и российским диктатором Владимиром Путиным.

Южная Корея и США обвинили Северную Корею в поставках России оружия, которое используется в войне в Украине. И Россия, и Северная Корея отрицают любые подобные операции.

Правящая партия Северной Кореи провела встречу в пятницу и субботу под председательством Ким Чен Ына, который на второй день рассмотрел "отклонения", препятствующие экономическому развитию, и изложил акцент на вторую половину года, сообщают государственные СМИ.

Что известно о НАТО?

НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, стремящихся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года.

Согласно уставным документам Альянса главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия.

7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию, и теперь Североатлантический альянс имеет союз с 32 государствами.

Напомним, что Россия разозлила Запад после подписания соглашения Путина с КНДР. Недавно страна-агрессор Россия и КНДР подписали взаимное соглашение, предусматривающее обмен военной помощью. Это вызывает беспокойство у партнеров, особенно у Вашингтона и Сеула.

КНДР в июле отправит войска в Украину. Северная Корея уже в июле планирует отправить свои инженерные войска на временно оккупированную территорию Украины, в частности для "восстановительных работ" в Донецкой области.

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