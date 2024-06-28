Готовится сильное решение: Зеленский раскрыл ожидания от саммита НАТО в США

Украина проводит активную работу над тем, чтобы следующий саммит стран-членов НАТО, который пройдет в Вашингтоне был успешным для всех сторон. В частности, Украина может принять участие в нескольких платформах в рамках саммита. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Словении Наташей Пирц Мусар.
"Сейчас действительно все работают, чтобы этот юбилейный саммит НАТО был успешным. Успешным для всех", - сказал Зеленский.
Кроме того, Зеленский отметил, что Украина рассматривает возможность принять участие в проведении нескольких платформ, в частности, по поставке дополнительных систем ПВО типа "Patriot".
"Это заседание обязательно будет. И мы работаем над результатом, как я уже говорил, над результатом по соответствующему количеству систем Patriot для Украины", - отметил президент.
Он также отметил, что вторая платформа саммита НАТО в Вашингтоне в которой может принять участие Украина касается поддержки украинских военнослужащих.
"Третья история - заседание всех гарантов безопасности. Всех тех, пока мы на пути к НАТО, является гарантом с мощным документом. Будет соответствующее заседание и посмотрим какие будут результаты. Начиная с Вильнюса, мы начали Совет Украина-НАТО, будет также заседание и там мы ожидаем сильный документ. Работаем над этим", - добавил Зеленский.
Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности
Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности - международное соглашение о гарантиях безопасности Украины, которое определяет приоритетные сферы двустороннего сотрудничества в сфере безопасности - военной, политической, финансовой и гуманитарной.
Соглашение фиксирует механизм 24-часового экстренного реагирования в случае повторной военной агрессии против Украины, а также предусматривает помощь нашей стране в укреплении собственных возможностей для надлежащего реагирования на возможную эскалацию агрессии со стороны РФ.
Документ действует в течение десяти лет с даты его подписания и предусматривает возможность пересмотра партнерами в случае вступления Украины в НАТО до завершения срока его действия.
Гарантии безопасности для Украины - что известно о саммите НАТО в Вашингтоне
Напомним, как ранее сообщал Главред, в четверг, 27 июня, президент Украины Владимир Зеленский подписал соглашение по безопасности с ЕС во время саммита лидеров стран ЕС. Также были подписаны соглашения о гарантиях безопасности для Украины с Литвой и Эстонией.
Украина заключила более двадцати соглашений с государствами-партнерами для поддержания собственной безопасности. Согласно этим договорам, Киев ежегодно будет получать 60 миллиардов долларов на финансирование военной помощи, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что основное внимание на июльском саммите НАТО в Вашингтоне будет сосредоточено на долгосрочной победе Украины. Это он отметил во время совместной пресс-конференции с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом.
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