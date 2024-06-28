Украина будет ежегодно получать $60 млрд на военную поддержку: заявление Кабмина

Украина уже подписала 20 соглашений по вопросам безопасности со своими странами-партнерами и получила гарантии дальнейшей поддержки, сказал Денис Шмыгаль.

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Украина получит долгосрочную военную поддержку в области безопасности / Коллаж: Главред, фото: 4-я ОТБр, УНИАН

Украина заключила более двадцати соглашений с государствами-партнерами, направленных на поддержку собственной безопасности. В рамках договоров Киев будет каждый год получать 60 миллиардов долларов на финансирование военной помощи. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В своем Telegram-канале он рассказал о том, что Украина работает над коалицией, которая способна обеспечить победу.

"Параллельно с нашими мирными инициативами мы усиливаем сотрудничество с партнерами, потому что только сильная коалиция способна обеспечить нашу победу. Украина подписала уже 20 соглашений о безопасности с союзниками, в том числе с ЕС и США", - уточнил премьер.

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По его словам, государство получило уникальную возможность для развития военного сотрудничества и обеспечения своей безопасности в будущем.

"Согласно этим соглашениям, в следующие четыре года наши партнеры планируют оказывать Украине общую военную поддержку на 60 млрд долларов ежегодно", - подчеркнул Денис Шмыгаль.

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Ранее Украина подписала договор о безопасности с США и еще 15 странами:

Великобританией

Германией

Францией

Данией

Канадой

Италией

Нидерландами

Финляндией

Латвией

Испанией

Бельгией

Португалией

Швецией

Исландией

Норвегией

Японией

27 июня Украина подписала соглашение по безопасности с Европейским Союзом. Отдельно с Киевом подписали договора две страны ЕС – Литва и Эстония.

Также Киев готовится подписать договора о безопасности с Польшей и Чехией. Президент Владимир Зеленский уже провел соответствующие переговоры.

Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности - международное соглашение о гарантиях безопасности Украины, которое определяет приоритетные сферы двустороннего сотрудничества сотрудничества - военного, политического, финансового и гуманитарного. Соглашение фиксирует механизм 24-часового экстренного реагирования при повторной военной агрессии против Украины, а также предусматривает помощь нашей стране в укреплении собственных способностей для надлежащего реагирования на возможную эскалацию агрессии со стороны РФ. Документ действует в течение десяти лет со дня его подписания и предусматривает возможность пересмотра партнерами в случае вступления Украины в НАТО до истечения срока его действия.

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