Украина будет ежегодно получать $60 млрд на военную поддержку: заявление Кабмина

Украина заключила более двадцати соглашений с государствами-партнерами, направленных на поддержку собственной безопасности. В рамках договоров Киев будет каждый год получать 60 миллиардов долларов на финансирование военной помощи. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
В своем Telegram-канале он рассказал о том, что Украина работает над коалицией, которая способна обеспечить победу.
"Параллельно с нашими мирными инициативами мы усиливаем сотрудничество с партнерами, потому что только сильная коалиция способна обеспечить нашу победу. Украина подписала уже 20 соглашений о безопасности с союзниками, в том числе с ЕС и США", - уточнил премьер.
По его словам, государство получило уникальную возможность для развития военного сотрудничества и обеспечения своей безопасности в будущем.
"Согласно этим соглашениям, в следующие четыре года наши партнеры планируют оказывать Украине общую военную поддержку на 60 млрд долларов ежегодно", - подчеркнул Денис Шмыгаль.
Соглашения по безопасности для Украины – главные новости по теме:
Ранее Украина подписала договор о безопасности с США и еще 15 странами:
- Великобританией
- Германией
- Францией
- Данией
- Канадой
- Италией
- Нидерландами
- Финляндией
- Латвией
- Испанией
- Бельгией
- Португалией
- Швецией
- Исландией
- Норвегией
- Японией
27 июня Украина подписала соглашение по безопасности с Европейским Союзом. Отдельно с Киевом подписали договора две страны ЕС – Литва и Эстония.
Также Киев готовится подписать договора о безопасности с Польшей и Чехией. Президент Владимир Зеленский уже провел соответствующие переговоры.
Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности
Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности - международное соглашение о гарантиях безопасности Украины, которое определяет приоритетные сферы двустороннего сотрудничества сотрудничества - военного, политического, финансового и гуманитарного.
Соглашение фиксирует механизм 24-часового экстренного реагирования при повторной военной агрессии против Украины, а также предусматривает помощь нашей стране в укреплении собственных способностей для надлежащего реагирования на возможную эскалацию агрессии со стороны РФ.
Документ действует в течение десяти лет со дня его подписания и предусматривает возможность пересмотра партнерами в случае вступления Украины в НАТО до истечения срока его действия.
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