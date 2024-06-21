Соглашение по безопасности и Саммит мира: Зеленский раскрыл детали разговора с Дудой

Предизент Украины провел телефонный разговор с Президентом Польши Анджеем Дудой.
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с польским коллегой Анджеем Дудой привлечение других стран к итоговому коммюнике Саммита мира. Об этом глава государства сообщил в Телеграмм.
"Провел телефонный разговор с Президентом Польши Анджеем Дудой. Поблагодарил его за активную поддержку Саммита мира. Обсудили его результаты и договорились продолжить работу с другими странами над присоединением к итоговому коммюнике", - говорится в сообщении.
Также Зеленский добавил, что во время разговора обсудили региональные вызовы безопасности и подготовку двустороннего соглашения по безопасности в рамках декларации G7.
видео дня
Новость дополняется...
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред